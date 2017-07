CDU wählt auf Parteitag neuen Landesvorstand

artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (dpa) Brandenburgs CDU will am Samstag auf einem Parteitag in Schönefeld (Dahme-Spreewald) einen neuen Landesvorstand wählen. Für den Vorsitz kandidiert erneut Ingo Senftleben, der die Partei seit 2015 führt. Er ist bislang einziger Kandidat.