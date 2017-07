Radweg doppelt so teuer

artikel-ansicht/dg/0/

Biesenthal (MOZ) Der Radweg zwischen Wullwinkel und Biesenthal soll für die Stadt Biesenthal fast doppelt so teuer werden als geplant. Darüber informierte der Biesenthal-Barnimer Amtsdirektor André Nedlin die Stadtverordneten am Donnerstagabend. In den zurückliegenden Jahren hatte die Stadt für ihren Anteil an dem Weg 140000 Euro eingeplant. Da der Bau vom Land immer wieder verschoben wurde, übernahm die Stadt den Betrag von Jahr zu Jahr. Jetzt sei er vom Landesbetrieb darüber in Kenntnis gesetzt worden, so Andé Nedlin, dass die Stadt 277000 Euro und somit fast das Doppelte für den Radweg aufbringen soll. Und möglicherweise sei dies noch nicht der endgültige Betrag. Gründe für die Steigerung seien noch nicht angegeben worden.