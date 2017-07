Kampf um Neuanfang der Seelower Tafel

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Reichlich Tränen flossen am letzten Ausgabetag der Seelower Tafel. Noch einmal waren viele Nutzer des Brotkorbes gekommen, um Lebensmittel in Empfang zu nehmen und danke zu sagen für die jahrelange Unterstützung der sozial schwachen Familien. Es gab aber auch kämpferische Worte. Bürgermeister Jörg Schröder sicherte die Unterstützung der Stadt zu, sollte sich ein neuer Träger finden.Es hat sich eine Initiativgruppe gebildet. Zu ihr gehören drei Frauen, die regelmäßig Nutzer des Brotkorbes waren und sich mit dafür einsetzen, dass es einen Neuanfang gibt. Schröder erklärte sich bereit, sich wöchentlich mit der Gruppe zu treffen, um Vorschläge zu beraten. "Ich freue mich besonders, dass Marion Neuenfeldt zugesagt hat, in dieser Gruppe mitzuarbeiten. Sie bringt langjährige Erfahrungen bei der Projektleitung mit." Die Seelowerin war über Jahre die gute Seele der Einrichtung, brachte sich weit über ihren Job in das Projekt ein.