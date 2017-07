Bei Handwerkern zu Gast

artikel-ansicht/dg/0/

Neutrebbin (MOZ) Mit den traditionellen Präsentationen sind am Freitag die Projekttage am künftigen Schulzentrum Neutrebbin zu Ende gegangen. Ein Höhepunkt war die Aufführung des Straßen-Theaterstückes "Hochzeit zu Wuschewier" unter freiem Himmel auf dem Friedensplatz.

Die Neutrebbiner Grundschüler waren in dieser Woche bei den Handwerks-Meistern zu Gast. So auch bei Peter Schwefel. Ein Quietschen war aus dem kleinen Keller zu hören. Die Kinder lachten, als Friseurmeister Schwefel ihnen seinen "Knurrkopf" vorstellte. Der aus Holz geschnitzte, drehbare Kopf ist eines der vielen alten Friseurgeräte und -werkzeuge aus Schwefels Sammlung aus den vergangenen beiden Jahrhunderten. Da selbst geknüpfte Perücken schon längst aus der Mode sind, mussten die Kleinen ein paar mal nachfragen, wofür das Ding denn eigentlich gut ist. Für sie ist es verwunderlich, was die Leute sich damals alles ausgedacht haben, als es noch keinen Strom oder fließendes warmes Wasser gab. Lockenstäbe wurden nicht einfach in die Steckdose gesteckt. Stattdessen wurden die zangenähnlichen Lockeneisen im Feuer erhitzt. Auch die Vorgänger professioneller Haarscheren waren auf Dauer anstrengend zu bedienen.

Das Modell, das die Grundschüler anschauen durften, funktionierte nach all den Jahren immer noch ohne frische Ölung. Das kann man von den ersten Friseurhauben von damals nicht behaupten. Trotzdem setzten sich die Mädchen darunter, während die Jungs einen alten Haarentwirrer bewunderten oder versuchten, den Sitz des Drehstuhls umzuklappen.

Was niemand gerne ausprobieren wollte, war die Zange zum Zähneziehen. Die Augen wurden groß, als Schwefel erzählte, wie früher beim Friseur nicht nur Haare geschnitten und rasiert, sondern auch zahnärztliche Dienste erledigt wurden und man sich dort nur dreimal täglich am warmen Wasser bedienen konnte. Damit die Leute auch wussten, wann es heißes Wasser gab, hängten Schwefels Vorgänger unter das Friseur-Schild immer einen Teller, wenn es soweit war. Heute sind die alten Sachen im Keller zu einem kleinen Museum zusammengestellt. Der Besuch der Kinder dort steht im Rahmen der Projekttage der Grundschule Neutrebbin.

In gemischten Schülergruppen gingen sie dem alten Handwerk auf die Spur. Sie schauten sich nicht nur an, wie es früher gemacht wurde, sondern probierten sich auch selbst beim Filzen, Töpfern oder Nähen. Dabei entstanden unter anderem Schürzen, die in einem von den Schülern eingeübten Theaterstück Verwendung finden.

Es handelt von einer Schulklasse in heutiger Zeit, deren Lehrerin sie mit auf eine Reise ins Jahr 1828 nimmt. Um die geschichtlichen Hintergründe besser zu verstehen, besichtigten die Kinder mit dem Fahrrad Wuschewier, den Ort der Geschichte. Das Stück "Hochzeit zu Wuschewier" wurde am Freitag unter freiem Himmel auf dem Friedensplatz im Rahmen des Schulfestes als Abschluss der Projekttage aufgeführt.

Die Neutrebbiner Grund- und Oberschüler haben sich mit einem Kapitel der Reformationsgeschichte beschäftigt, das sich im Oderbruch ereignet hatte. König Friedrich Wilhelm III. hatte 1817 den Zusammenschluss der lutherischen und der reformierten Gemeinden angeordnet. Die vereinigte (unierte) Kirche war aber nicht Sache einiger Sietzinger. Sie blieben lutherisch, waren damit zwar nicht allein, doch in der Minderheit. Der Hauptstreitpunkt zwischen den Reformierten und den Lutherischen war das Abendmahl, das für die Lutheraner von tieferer Bedeutung war und das sie nun entwertet sahen. Die Lutheraner, die von ihren Widersachern bald "Altlutheraner" genannt wurden, schlossen sich 1830 unter Führung des Breslauer Theologieprofessors Johann Gottlieb Scheibel zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Preußen zusammen. Sietzings Nachbardorf Kiehnwerder wurde zu einem ihrer Zentren im Oderbruch. Im Jahre 1843 schließlich machten sich 1600 Lutheraner aus Pommern und Brandenburg auf den Weg in die USA, angezogen von der Religionsfreiheit, die in der Neuen Welt Programm war.

Präsentiert wurden am Freitag auch die Ergebnisse der Projekte, die während verschiedener Praktika entstanden sind. Beim Projekt "Unser Lernort wird schöner" war die Handwerkskammer ein Partner. Realisiert wurde es in der Berufsbildungsstätte des Handwerks Hennickendorf. Dort erlernten 40 Neuntklässler, wie man eine Terrasse und einen Zaun für ihren Schulhof baut.