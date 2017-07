Nach dem Regen: Hitzige Debatten in Leegebruch

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Solch eine rege Beteiligung würde sich die Gemeindevertretung öfter wünschen, sagte der Abgeordnete Marco Lehmpuhl (CDU) am Ende einer hitzigen und kontroversen Debatte. In den Sitzungssaal im Leegebrucher Rathaus waren am Donnerstagabend knapp 50 Einwohner gekommen, die zahlreiche Fragen an die Gemeindevertreter mitgebracht hatten. Thema und Interessensschwerpunkt Nummer eins - der Jahrhundertregen von vor zwei Wochen und die daraus resultierten Überschwemmungen im Ort.

Die gefühlt schlechte Informationspolitik und Kommunikation vonseiten der Verwaltung spricht ein Bürger als ersten Diskussionspunkt an. Man habe sich alleingelassen gefühlt, erläutert er sichtlich bewegt. Diesen Vorwurf will sich der Vorsitzende der Gemeindevertretung Giso Siebert (Linke) nicht gefallen lassen. "Viele Dinge sind nicht nach Lehrplan gelaufen", sagt er. Aber jeder, ob Verwaltung, Gemeindevertreter oder Rettungsdienst sei unermüdlich im Einsatz gewesen und hätte alles Mögliche getan, um den Wassermassen Herr zu werden. Der Abgeordnete Frank Zachrau verdeutlicht die Situation noch einmal: "Es gab keinen Notfallplan, es gab nichts." Der Verwaltung könne kein Vorwurf gemacht werden. Jegliches Vorgehen sei erst während der Katastrophe konzipiert worden. "Es gab nichts, was wir aus der Schublade hätten ziehen können", so Zachrau (CDU). "Das Problem ist struktureller Art." So richtig verstehen können die betroffenen Bürger das nicht. Das sei doch schon lange bekannt gewesen, dass beispielsweise Gräben nicht richtig entwässern, wirft eine Einwohnerin ein. Der Abgeordnete Martin Hinze (CDU) kann dem nur zustimmen, sagt aber auch, dass einige Durchlässe bereits erneuert wurden, alles auf einmal eben nicht ginge.

In seinem Bericht zum Großschadensereignis spricht auch der amtierende Bürgermeister Martin Rother diesen Punkt an. Das Problem des Entwässerungssystems sei durchaus in der Verwaltung bekannt, man arbeite auch daran. Doch eine "seriöse Lösung" sei ihm noch nicht bekannt. Außerdem sei dieser Regen auch eine Ausnahmesituation gewesen. Straßenplaner hätten ihm dazu erklärt, dass der schlimmste Fall, mit dem sie planen würden, einen Tag in 100 Jahren vorsieht, an dem in 24 Stunden 90 Liter Wasser fallen. Diesmal waren es in zehn Stunden 250 Liter Niederschlag.

Und wie wird es in Zukunft weitergehen? Diese Frage brannte den Einwohnern noch unter den Nägeln. Zunächst sollen auch die letzten Haushalte schnellstmöglich wieder an das Abwasser angeschlossen werden. Außerdem müsse mit den umliegenden Gemeinden geklärt werden, wie künftig die Entwässerung gestaltet wird. Es fehle eine Überschwemmungsfläche, die Acker rund um den Ort sind verpachtet oder gehören nicht zur Gemarkung. Um eine Verbreiterung der Muhre und eine außerörtliche Entwässerung werde es bei diesen Gesprächen gehen, so Zachrau. Einen Notfallplan will die Gemeinde auch erstellen. Nur in welchem Zeitraum, das blieb offen.