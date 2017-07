Rollos verhindern rasches Hitzefrei

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Die Gemeinde Falkenberg will das Schulgebäude der Alex-Wedding-Grundschule energetisch auf Vordermann bringen. Deshalb haben die Gemeindevertreter bei ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, Rollos mit Steuerung an den Fenster anzubringen. Sie sollen dafür sorgen, dass es im Sommer in den Klassenräumen auf der Sonnenseite nicht zu heiß wird.