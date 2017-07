Pferde-Omnibus, Festhalle und eigene Apotheke

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Umgehungsstraße mit zweiter Spreebrücke, ein riesiger Sportplatz auf dem Areal des heutigen Paul-Frost-Rings und neue Wohngebiete südlich der zu Fürstenwalde gehörenden Spreevorstadt zwischen Lange Straße und Gersdorffstraße - der Bebauungsplan für Ketschendorf von 1939 lässt erkennen, welche ehrgeizigen Pläne die Gemeindevertretung für ihren schnell wachsenden Ort hatte, der zu dieser Zeit bereits mehr als 6600 Einwohner zählte.

Zu den ältesten Erweiterungen des Dorfes gehörte Ende des 19. Jahrhunderts der Bereich um die heutige August-Bebel-Straße. Vor 1891 hieß sie noch Ketschendorfer Chaussee, danach bis 1953 Chausseestraße. Ernst Siebke berichtet in seiner Chronik, dass 22 Jahre nach Eröffnung der Spreebrücke "ein ungemein lebhafter Kraftwagenverkehr" über das Kopfsteinpflaster rollte und sogar zu Rissen an einigen Gebäuden führte.

Der Verschönerungsverein setzte sich beizeiten für eine Bepflanzung der Straße mit Ahornbäumen ein, auch Fußgängerwege wurden angelegt. Ein Blick in das Adressbuch von 1907 zeigt, wie viele Händler und Gewerbetreibende in Ketschendorf gemeldet waren. In der Chausseestraße gab es unter anderem zwei Bäckereien, eine Buch- und Papierhandlung, zwei Fuhrgeschäfte, vier Gaststätten und sieben Kolonialwarengeschäfte. Nach 1900 verband ein Pferdeomnibus Ketschendorf mit dem Fürstenwalder Bahnhof. Auch Mühlenmeister Dames Junior findet in dem Adressbuch Erwähnung. Die Reste seiner Mühle sind bis heute erhalten.

Zu den größten Etablissements zählte die Festhalle in der heutigen August-Bebel-Straße 23. In einer Anzeige von 1920 heißt es: "Schönstes Lokal Ketschendorfs, großer Festsaal für Konzert und Theater mit Parkettfußboden, Vereinszimmer, schattiger Garten und Kegelbahn." Auf der anderen Straßenseite eröffnete am 1. April 1915 die erste Apotheke, die nach zwei Umzügen im selben Straßenabschnitt noch heute als Süd-Apotheke existiert.

Auf eine noch längere Geschichte kann die Schule zurückblicken: Bereits um 1700 soll es eine Lehranstalt gegeben haben. Sie wurde allerdings 1810 geschlossen - wegen der Baufälligkeit und schlechter Gehaltsaussichten für den Lehrer. Fortan gingen die Kinder nach Fürstenwalde zur Schule. Am 15. April 1829 wurde ein neues Schulhaus eingeweiht und später mehrfach erweitert werden, sodass 1915 Platz für 716 Schüler war. Entscheidenden Anteil an der Entwicklung des Standortes der heutigen Spree-Oberschule hatte Lehrer Wilhelm Stolze, der sie 45 Jahre lang bis 1924 leitete.

Auch ein eigenes Lichtspieltheater konnte Ketschendorf ab den 1920er-Jahren vorweisen: das Kino Alhambra, das nach dem Fall der Mauer noch Filme zeigte - als Kino Orion.