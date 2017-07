Klein-Kunstwerk ist zu groß

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Am 20. Juli werden sich am Vorabend des 124. Geburtstages von Hans Fallada und 85 Jahre nach dem Erscheinen des Romans "Kleiner Mann, was nun?" Fallada-Freunde, Mitglieder des Bürgervereins und Sponsoren am ehemaligen Grünen Winkel treffen. Die Veranstaltung wird allerdings anders als geplant, laufen.

Man hatte es sich so schön und feierlich ausgemalt. Eine neue Relieftafel - entworfen vom Neuenhagener Künstler Michael Klein, gegossen in der Werkstatt des Wegendorfer Kunstgießers Wilfried Hann - sollte am Fallada-Haus enthüllt werden.

Vier Jahre lang haben die Mitglieder des Bürgervereins Bollensdorf rund 12 000 Euro gesammelt, haben Sponsoren überzeugt und Fördermittel eingeworben, um am Fallada-Haus eine neue Tafel anbringen zu lassen. Der Neuenhagener Künstler Michael Klein, von dem schon die Skulptur am Theatron vor dem Rathaus stammt, war mit im Boot und legte einen ansprechenden Entwurf vor. Aber, wie das manchmal in der kreativen Welt nicht vorhersehbar und nicht planbar ist: Die fertige Tafel ist mit 1,24 mal einem Meter um einiges größer geworden. Sie wiegt auch mehr als angenommen.

"Sie ist sehr schön geworden", freut sich Michael Klein in der Gießerei in Wegendorf, als er das fertige Werk in Augenschein nimmt. Der Künstler ist sehr zufrieden. Hier und da wird es noch ziseliert werden, damit die Oberfläche dem Material entspricht. Dann stünde der Montage am Haus im ehemaligen Grünen Winkel, dem heutigen Fallada-Ring, nichts mehr entgegen, ist er optimistisch. Bis zum 20. Juli sollte das zu schaffen sein, sagt er in Absprache mit dem Kunstgießer, der das Werk anbringen soll.

Hans Fallada, mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen, zog 1930 mit seiner Familie in ein Häuschen im Grünen Winkel in Neuenhagen bei Berlin (heute Falladaring 10). Bis 1932 schrieb er hier seinen wohl berühmtesten Roman "Kleiner Mann, was nun?' Daran soll das Relief erinnern.

"Wir haben erst am Dienstag erfahren, dass unsere Pläne nicht so wie vorgesehen aufgehen werden", sagt Rainer Becker, Vorsitzender des Bürgervereins Bollensdorf. Das Landesamt für Denkmalpflege habe zu bedenken gegeben, dass die "Tafel in der jetzigen Größe nicht an das Haus passen würde", zitiert er aus dem Schreiben. Man halte sie für die kleinteilige Siedlung, die unter Denkmalschutz steht, für "zu bestimmend". Mit der Statik würde es keine Probleme geben, da habe man entsprechende Untersuchungen veranlasst. Aber die Optik!

Da aber die Gäste, darunter der Sohn von Hans Fallada, Achim Ditzen, der Künstler, Sponsoren und Vereinsmitglieder plus Bürgermeister und Freunde in der Verwaltung, zur Enthüllung bereits eingeladen worden waren, werde man sich dennoch um 14 Uhr am Haus treffen. "Und die Tafel wird zu sehen sein", verspricht Becker. Man habe sie, um die Situation zu veranschaulichen, auf die Fassade projiziert.

Wie es dann weitergehen wird, darüber macht man sich nun Gedanken. Vage Hoffnung besteht in der Aussicht, doch noch eine Genehmigung fürs Anbringen am Haus zu bekommen. Aber auch andere Möglichkeiten werden derzeit bedacht. Schließlich soll die Tafel aufs Falladahaus hinweisen, das kann auch als eine Art Wegweiser von einer anderen Stelle aus.

Derweil gibt es im Rathaus erste Überlegungen zum Haus des Schriftstellers selbst. Nachdem die langjährige Mieterin auszog, steht es derzeit leer. Man habe sich mit der Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH in Verbindung gesetzt, um das Haus eventuell in ein richtiges Fallada-Haus umzuwidmen, erklärt Fachbereichsleiter Gunter Kirst. Aber dafür sei ein längerer Verwaltungsweg zu bewältigen.