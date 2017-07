artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Vorhaben der Unitechnik GmbH, am Geschäftssitz in der Seeplanstraße bauliche Erweiterungen vorzunehmen, ist planerisch ein Stück vorangekommen. Die Stadtverordnetenversammlung hat einstimmig die Änderung des vorhandenen Bebauungsplanes beschlossen. Unitechnik will unter anderem ein neues Bürogebäude errichten.