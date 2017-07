Die Fischerstraße vor dem Ernstfall

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Flutwelle rückt näher und in der unweit der Oder gelegenen Fischerstraße bereiten sich die Anwohner auf das Hochwasser vor. Stadtboten-Autor Jörg Kotterba spricht in seiner Reportage, die am 15. Juli 1997 erscheint, unter anderem mit Werner Stahl. Die Familie des 78-Jährigen wohnt seit 1894 dort. Zuletzt habe 1947 der halbe Garten unter Wasser gestanden, erzählt er. "Am schlimmsten war es aber 1930. Ich war gerade elf. Das Oderwasser plätscherte bis zur Fußbodenkante der Werkstatt. Dieser Dreck, als dann der Pegel sank..."