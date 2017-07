Viadrina erhält Ideenschmiede

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf 1400 Quadratmetern im Bereich Alte Mensa vor dem Audimax der Viadrina soll ein Begegnungs-, Lern- und Gründungszentrum für Studierende entstehen. Acht Millionen Euro will das Land investieren. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) informierte sich am Freitag vor Ort über das Konzept.

In der Alten Mensa: Die Vizepräsidenten Prof. Stephan Kudert und Janine Nuyken (v.r.) und Präsident Prof. Alexander Wöll (l.) informieren Ministerpräsident Dietmar Woidke über das Konzept eines Begegnungs- und Gründerzentrums an der Viadrina.

Dietmar Woidke erinnern die Lampen im künftigen Begegnungszentrum der Viadrina an den Palast der Republik in Berlin. Was aus ihnen jedoch nach dem Umbau der Räume zu einem Begegnungs-, Lern- und Gründungszentrum, einem sogenannten "Coworking Space", wird, will und kann noch keiner beantworten. Vizepräsident Prof. Stephan Kudert sowie Vizepräsidentin Janine Nuyken führen den Ministerpräsidenten durch die Alte Mensa. Dort will das Land auf 1400 Quadratmeter in ein moderne Ideenschmiede acht Millionen Euro investieren.

Prof. Kudert arbeitet seit anderthalb Jahren an der Viadrina federführend an der Umsetzung eines Begegnungs- und Gründerkonzeptes für Studierende. Ursprüngliche Pläne, diese mit einer von der Stadt favorisierten Founders Factory zu verbinden, ließen sich aus fördertechnischen Gründen nicht umsetzen. Daher geht die Viadrina nun einen eigenen Weg mit einem "Coworking Space". Die Stadt hält laut OB Martin Wilke an der Schaffung von innovativen und gebündelten Gründerstrukturen insgesamt in der Stadt fest. Dazu würden aktuell Gespräche mit dem Wirtschaftsministerium geführt. "Die Viadrina ist eine Entwicklungschance für die gesamte Region. Die Potenziale sind längst nicht ausgeschöpft. Das kreative Gründerpotenzial der Studierenden muss in der Stadt gebündelt werden", betont Wilke.

Die neue Begegnungsstätte soll durch Veranstaltungen laut Kudert den Austausch zwischen Studierenden und Bürgern der Stadt intensivieren. Zum anderen seien Studierende häufig unzufrieden, dass ihnen außerhalb von Lehrveranstaltungen Räume zum gemeinsamen Lernen fehlten. Dafür würden flexible Lernräume geschaffen. Und drittens würden "Gründungsräume" eingerichtet. Dort könnten sich Teams, die Unternehmen gründen wollen, treffen. Kudert verweist dabei darauf, dass die Viadrina in dieser Woche zum dritten Mal hintereinander im Bereich Gründungen als beste Universität in Brandenburg ausgezeichnet wurde. Dieser erste Platz im Hochschulranking "Ideenschmiede" sei deshalb auch so wertvoll, weil damit die Viadrina mit ihren geisteswissenschaftlichen Fakultäten auch die Technischen Hochschulen in Brandenburg hinter sich gelassen habe.

Die Viadrina zählt mit 6500 Studierenden aus 101 Ländern zu den internationalsten Universitäten Deutschlands. Am Nachmittag diskutierte Dietmar Woidke mit 16 von ihnen über den Studienort Frankfurt (Oder). Alina Malinovskaya aus Russland hebt eine Erfahrung besonders hervor: "An der Viadrina und in Frankfurt ist man nicht freundlicher den Ukrainern als den Russen gegenüber, man ist einfach freundlich allen gegenüber."