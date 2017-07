Mit Energie zum Arbeitsvertrag

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit einem gemütlichen Frühstück haben am Freitag 17 Teilnehmer erfolgreich die Ausbildungsinitiative "Mit Energie dabei" beendet. Das Projekt ist eine Kooperation des Fürstenwalder Tüv Nord Bildungszentrums, der E.on AG und des kommunalen Jobcenters vom Landkreis Oder-Spree und soll jungen Menschen helfen, die bislang große Startschwierigkeiten beim Übergang in den Berufsalltag hatten.



In diesem Jahr konnten acht Teilnehmer in einen Ausbildungsvertrag vermittelt werden, sechs erhielten weiterführende Arbeitsverträge oder entschieden sich für das Abi und die Bundeswehr. Nur drei sind noch auf Jobsuche. "Obwohl alle mit unterschiedlichen Voraussetzungen starten, können wir rund 80 Prozent eine Zukunftsperspektive verschaffen", sagt Annegret Steller, Leiterin des Ausbildungszentrums vom Tüv Nord.

Seit 2008 werden dort jährlich ab Oktober 30 Jugendliche und junge Erwachsene mit Trainings und Schnupperpraktika unterstützt, um ihre persönlichen Stärken und Interessen zu entdecken. Die 17 Besten beginnen im Anschluss ein siebenmonatiges Praktikum - bezahlt von E.on. "So können die jungen Leute zeigen, dass sie etwas draufhaben, auch, wenn die Schulnoten nicht stimmen", sagt Sandra Buchmann, Ausbildungsbeauftragte der E.dis. Die E.on-Tochter übernimmt im kommenden Jahr die Finanzierung für das Projekt, aus dem der Mutterkonzern sich zurückgezogen hat.

Die Druckerei Rahn aus Arensfelde nahm in diesem Jahr zum ersten Mal einen Praktikanten auf und hat in Nancy Werner gleich eine neue Auszubildende gefunden. "Wir suchen gerade junge Leute. Wenn sie dann noch so engagiert sind, ist das super", zeigt sich Junior-Chef Maximilian Rahn begeistert und betont, dass solche Projekte wichtig seien, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Über einen Ausbildungsplatz zum Altenpfleger freut sich auch Dominik Hensel. "Eigentlich wollte ich in den Einzelhandel", verrät er. Da er aber gut mit Menschen könne, hätten ihm alle dazu geraten.