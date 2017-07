Wetter verdirbt Gersten-Ernte

artikel-ansicht/dg/0/

Etwas Wind und Temperaturen über 20 Grad Celsius - dann laufen die Maschinen an. Bisher war das kaum möglich. Andauernder Regen hat gerade in der Uckermark die Gerstenernte behindert. Da mal eine Stunde, dort mal ein Nachmittag - mehr Trockenzeit zum Dreschen gab es nicht. Komplikationen sind vorhersehbar, wenn es in den kommenden Tagen nicht besser wird. "Die Gerstenähren hängen im Bogen herunter und knicken dann ab. Das führt zu Verlusten", sagt Friedhelm Rogasch, Geschäftsführer vom Bauernverband Uckermark. "Wenn es wärmer wird, müssen die Landwirte jede Minute nutzen." Doch Gerste nimmt schnell Feuchtigkeit auf. Und davon gibt es in diesem Sommer ausreichend.

Insgesamt 16 000 Hektar haben die Bauern im Landkreis mit Wintergerste bestellt. Die Bestände stehen gut. Nach dem äußerst schlechten Ergebnis im vergangenen Jahr, wo die Erträge in der Regel um 21 Prozent niedriger lagen als im Durchschnitt, könnte nun wieder ein gutes Jahr folgen.

Doch auch am Freitag wollte das Wetter nicht recht mitspielen. Bei einer Getreidefeuchte über 15 Prozent in den Schlägen fahren die Mähdrescher nicht los. Wohl dem, der eine eigene Trocknung besitzt - wie zum Beispiel die Agrarproduktion Grünow bei Prenzlau. "Wir ernten jetzt auf jeden Fall", sagt Landwirt Jürgen Schirmer. "Sonst tun die Knickährenverluste schon sehr weh." Doch die Trocknung kostet Geld und verbraucht Energie. Die liefert die Sonne eigentlich umsonst. Wenn nicht Wolken davor hängen.

"Aber Gott ist mit uns", macht Friedhelm Rogasch Mut. "Und das wissen die Bauern." Auf den Feldern folgen schon bald die nächsten Ackerkulturen. Roggen, Weizen, Raps wollen vom Acker. Zum offiziellen Erntestart im Landkreis am Freitagmittag würdigt Rogasch die Bedeutung der Landwirtschaft. Die Uckermark gehört zu den Hauptproduzenten von Qualitätsweizen, der für die Bäcker gedacht ist. Da herrschen hohe Anforderungen. Wenn hier das Wetter die Ernte vermiest, tut es den Agrarbetrieben besonders weh. Weizen aller Art stellt ohnehin die Hauptanbauart der Region dar. Auf mehr als 49 000 Hektar wächst er in die Höhe.

Zum Erntestart warnt der Bauernverband vor Feldbränden. Weil die Uckermark Durchreise- und Touristengebiet ist, steigt wie in jedem Jahr der Reiseverkehr ausgerechnet zu den Hauptbelastungszeiten der Landwirtschaftsbetriebe. Autofahrer sollten weder ihre Fahrzeuge an Feldrändern abstellen noch rücksichtslos über geerntete Felder fahren. Das Risiko eines Feuers ist zu hoch.

"Und außerdem hoffen wir alle, dass die Menschen generell wieder mehr Verständnis für die Landwirtschaft haben", sagt Jörg Schubert, Landwirtschaftsamtsleiter der Kreisverwaltung. Und Friedhelm Rogasch: "Die Ernte ist unser aller Brot."