Bilder aus 50 Jahren als Maler

Woltersdorf (MOZ) In der St.-Michael-Kirche eröffnet am Sonntag, um 16 Uhr, eine Gedenkausstellung für den im März verstorbenen Maler Rolf Lindemann. Die Werkschau mit Bildern aus 50 Arbeitsjahren ist bis 10. September zu sehen. Der gebürtige Magdeburger studierte Malerei an der Hochschule für bildende und angewandte Kunst Berlin-Weißensee und war seit 1957 als Maler und Grafiker selbstständig in Berlin tätig. Er erhielt einige Kunstpreise und gab sein Wissen in verschiedenen Lehraufträgen weiter. Seine Bilder wurden auch international ausgestellt. Die Laudatio hält der Kunsthistoriker Fritz Jacobi. Rico Haring und Konstantin Kilger sorgen für Musik.