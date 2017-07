Radweg kommt doch nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Die Kämmerin hatte den Mitgliedern des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses den ersten Nachtragshaushalt erläutert. Der ist laut Haushaltssatzung nötig, wenn nicht veranschlagte oder zusätzliche Einzelaufwendungen oder -auszahlungen ab 200 000 Euro anfallen. Im Finanzhaushalt finden sich nunmehr all jene Maßnahmen wieder, die von den Stadtverordneten in den letzten Beratungen beschlossen worden sind. Dazu gehört der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit integrierter Rettungswache an der Wriezener Straße. Auch die energetische Ertüchtigung der Kretschmann-Oberschule schlägt sich im Etat nieder. Die Maßnahme sei aus 2019 vorgezogen worden. Mit den Bauarbeiten soll im August begonnen werden, so die Kämmerin.

Neu aufgenommen worden ist die Sanierung der "Alten Schmiede" in Hohensaaten. Das Vorhaben wird mit 25 Prozent gefördert. Der Eigenanteil der Stadt Bad Freienwalde beträgt 225 000 Euro. "Ich freue mich, dass Hohensaaten auch einmal ein Geschenk der Stadt bekommt", sagte in der Diskussion Bettina Mühlenhaupt (SPD), wenngleich sie eingestehen musste, dass es eine Menge Geld sei. Weitere 31 000 Euro sind für die Straßenbeleuchtung am alten Bushof in Bad Freienwalde und 33 000 Euro für die Elektroerschließung Am Anger 1 in Altranft eingeplant. Der Radweg von Bad Freienwalde-Torz-Falkenberg wird um 520 000 Euro teurer, so Susanne Dobrick. Die Stadt muss den Eigenanteil für die Wolfslochbrücke vollständig tragen. Ursprünglich waren nur 535 000 Euro eingestellt. Weitere Gelder fließen in den Fernradweg Bad Freienwalde. Das Projekt wird vom Landkreis Märkisch-Oderland getragen. Der Eigenanteil der Stadt Bad Freienwalde beträgt 48 300 Euro. "Wir haben für dieses Jahr erst einmal 6000 Euro für die Planung eingestellt", sagte die Kämmerin.

Für ein wenig Überraschung sorgte Susanne Dobrick, als sie erklärte, dass der straßenbegleitende Radweg an der B 167 zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg so nicht kommen werde. Ursprünglich wollte die Stadt in die Bresche springen und Kosten für eine Vorplanung in Höhe von 125 700 Euro tragen. Dazu sollte ein Vertrag zur Refinanzierung der Mittel mit dem Landesbetrieb für Straßenwesen geschlossen werden. Allerdings gehe der Landesbetrieb solche Verträge nicht mehr ein, wie die Kämmerin informierte. Die Kosten waren im Haushalt bereits eingestellt. Mit dem neuen Sachstand sollen diese nunmehr unter anderem in die Finanzierung des Pausenhofes an der Kollwitz-Schule fließen. Dort musste großflächig Drainage eingebaut werden. Das sei vorher nicht geplant gewesen, erklärte im Verlauf der weiteren Sitzung Christian Nörtemann, Fachbereichsleiter für Hoch- und Tiefbau.

Kritik übte Bettina Mühlenhaupt. Sie finde es nicht gut, dass im Nachtragshaushalt noch die Mittel für den straßenbegleitenden Radweg enthalten seien, obwohl der Bürgermeister schon länger gewusst habe, dass der Vertrag nicht zustande komme. Susanne Dobrick erklärte dazu nur so viel, dass das Gespräch am 19. Juni stattgefunden habe, der Nachtragshaushalt bereits am 20. Juni fertig gewesen sei.

Bettina Mühlenhaupt wollte im Zuge der weiteren Debatte wissen, ob die Miete für das Kurtheater regelmäßig bei der Stadt eingehe. Sie bat um Einsichtnahme in die Unterlagen. Verwundert zeigte sich in puncto Kurtheater Petra Lunow (WG Inselgemeinden) über die Höhe der Miete für das Mobiliar, die die Stadt an Enrico Merten zahlen müsse. Sie habe gedacht, dass im Kaufpreis für das Kurtheater das Mobiliar enthalten sei. Die Stadt zahlt dafür pro Veranstaltung 1658 Euro.

Zu große Unterschiede machte Bettina Mühlenhaupt zudem bei den Zuschüssen für den Handwerkermännerchor und zum Beispiel für das Fest zum Hochwasser-Jubiläum aus. Der Handwerkermännerchor solle demnach 5000 Euro erhalten, für das Deichfest bekomme Hohenwutzen 1000 Euro. "Was sind das für Relationen?", fragte Bettina Mühlenhaupt.

Die SPD-Abgeordnete und Petra Lunow waren es am Ende auch, die sich bei der Beschlussfassung der Stimme enthielten. Ausschussvorsitzender Peter Glaetzner (CDU) und Joachim Fiedler (Linke) votierten für den Nachtragsetat.