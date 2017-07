Sonntag kommt ein Teddybär...

artikel-ansicht/dg/0/

Reckahn (MZV) (tms) "Kam ein kleiner Teddybär aus dem Spielzeuglande her. Und sein Fell war wuschelweich, alle Kinder rufen gleich: Bummi..." Wer im Osten Deutschlands aufgewachsen ist, kann das Lied im Schlaf singen. Bummi war bekannt wie der Staatsratsvorsitzende, war aber viel beliebter, drum oft auch politisch eingebunden. Soldaten, Panzer, Pioniere waren immer wieder im Bummiheft zu finden, das seit Geburt am 15. Februar 1957 als "Bilderheft für kleine Kinder von 3 Jahren an" gedacht war. Mit niedlichen Geschichten und später auch Bastelspaß sowie hübsch eingearbeiteter sozialistischer Weltanschauung. Ein überzeugender Plan, der für die heranwachsenden Leser in Trommel, ABC-Zeitung und Frösi fortgesetzt wurde, bis sie reif waren für die "Junge Welt".