Schülerzahlen nach unten korrigiert

Zehdenick (GZ) Wenn am 4. September das neue Schuljahr beginnt, beginnt auch für 100junge Zehdenicker der viel zitierte Ernst des Lebens. So viele Mädchen und Jungen werden in die drei Grundschulen im Stadtgebiet eingeschult. Ursprünglich sei man von 130 Kindern ausgegangen, so Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). Vor allem wegen Rückstellungen habe sich die Zahl nun jedoch reduziert. In der Grundschule "Am Ziegeleipark" in Mildenberg werden 19 Erstklässler begrüßt, in der Havelland-Grundschule Zehdenick 29 und in der Linden-Grundschule Zehdenick 52.