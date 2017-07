Bürgermeister räumt Fehler ein

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589039/

"Es war ein Fehler." Das gibt Busse offen in einem Interview am Freitag zu. Er spricht von einer "Hauruckaktion", die er im Nachgang bereut. Er hätte die hohe Gewichtung des Themas unterschätzt. "Aber ich muss auch auf die Zahlen gucken." Nach einer Diskussion mit der CDU-Fraktion beschloss er, sein Vorhaben doch öffentlich diskutieren zu lassen.

Am Donnerstag verschickte er an jeden Abgeordneten der Stadt einen Brief, in dem er sich entschuldigt. "In der nächsten Stadtverordnetenversammlung wird es eine von mir verfasste Beschlussvorlage geben." Diese könne dann im öffentlichen Raum beraten werden. Heißt konkret: Wollte erst die Verwaltung über die Zukunft des Angebots bestimmen, werden jetzt die Stadtverordneten entscheiden.

Die Kremmener Schulküche wird mit etwa 100 000 Euro im Jahr bezuschusst. Aus Kostengründen sollten ab September rund 100 Menschen in Kremmen und den Ortsteilen kein geliefertes Essen mehr erhalten. Die Schulküche kocht etwa 800 Essen am Tag. "Wir haben ein Defizit bei der Schulküche allein für die Belieferung von 30 000 Euro im Jahr", so Busse. "Ich bin der Meinung, in diesem Umfang müsste das nicht sein."

Deshalb sollte in Absprache mit dem Chefkoch Sebastian Lembke das Essen auf Rädern eingestellt werden. "Alternativangebote haben wir, der Übergang wäre für die Senioren reibungslos gewesen", so Busse. Doch der Protest ließ nicht lange auf sich warten. Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) schoss scharf Richtung Verwaltung. Die Versorgung der mobilitätseingeschränkten Senioren, täglich werden 50 beliefert, sei ein grundlegendes Thema, das "diskutiert werden muss", so Koop. Busse lenkte schließlich ein, das Thema wird diskutiert.