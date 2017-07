artikel-ansicht/dg/0/

Trampe (sir) Inzwischen ist die Halle der Tramper Senvion-Niederlassung leer. "Die ist besenrein", sagt der Betriebsratsvorsitzende Thomas Rex. Ein glimpfliches Ende im Ringen um den Standort des Windrad-Herstellers scheint immer unwahrscheinlicher. Auch, weil das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg vor Kurzem ein Zukunftskonzept abgelehnt hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589040/

Bild vergangener Tage: So lagen im Mai die Bestandteile der letzten produzierten Anlage vorm Tramper Werk.

Bild vergangener Tage: So lagen im Mai die Bestandteile der letzten produzierten Anlage vorm Tramper Werk. © MOZ/Thomas Burckhardt

Dieses Konzept hatten die Betriebsräte gleich mehrerer deutscher Senvion-Standorte gemeinsam erarbeitet. Darin zeigen sie neue mögliche Arbeitsfelder und Geschäftspartner auf, die ein Aus der Niederlassungen abwenden könnten.

"Man hat sich ausdrücklich dafür bedankt", berichtet Thomas Rex vom Treffen mit der Unternehmensleitung. Die verwies jedoch darauf, dass in Deutschland die Arbeitskosten zu hoch seien, sodass die Ideen nur im Ausland eine Chance auf Umsetzung hätten. "Das war für uns wie ein Schlag ins Gesicht", sagt Rex.

Nun sollen am 26. Juli die Verhandlungen über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan beginnen. "Im Moment hoffen wir, dass eine annehmbare Abfindungssumme dabei herauskommt", erklärt er. Ein erstes Angebot von Senvion läge bereits auf dem Tisch: ein halbes Monatsgehalt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit. Ungefähr die Summe also, die laut Rex gern zugesprochen wird, wenn ein solcher Fall vor Gericht landet. Entsprechend will der Betriebsrat das Angebot nicht annehmen.

Erst, wenn der Sozialplan steht, kann der Konzern auch Kündigungen aussprechen. Seit Anfang Juni sind die Tramper Mitarbeiter bezahlt freigestellt. Laut Rex plant Senvion, den Standort zum 31. August offiziell zu schließen. Ob die Verhandlungen allerdings derart schnell zum Abschluss kommen, dass den Mitarbeitern rechtzeitig gekündigt werden kann, bleibt abzuwarten.

Das weltweit operierende Unternehmen, früher als Repower bekannt, will in diesem Jahr 780 Stellen abbauen - 730 allein in Deutschland. Senvion begründet das mit dem gestiegenen Wettbewerbsdruck. Seit rund zweieinhalb Jahren gehört der Konzern der US-Investmentgruppe Centerbridge.

Mit den 120 Mitarbeitern in Trampe sind auch 60 Mitarbeiter eines Service-Standorts in Eberswalde betroffen. Ein Großteil der dortigen Belegschaft soll jedoch ein Versetzungsangebot bekommen. "Wir gehen von zirka 50 aus", sagt Thomas Rex. Viele hätten jedoch schon angedeutet, dass sie die Offerte nicht annehmen werden.

Ein Hoffnungsschimmer bleibt nun noch: "Es gibt angeblich einen Kaufinteressenten", erklärt Rex. "Es ist jedoch bisher nicht bekannt, wer das ist."