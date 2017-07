OVG-Chef verärgert über Telekom

artikel-ansicht/dg/0/

Germendorf (OGA) Die gute Nachricht zuerst. Seit Donnerstagnachmittag sind die Oberhavel Verkehrsgesellschaft Oberhavel (OVG) und die Oberhavel Holding an ihrem Sitz in Germendorf wieder telefonisch zu erreichen. Auch das Internet funktioniert wieder. Die schlechte Nachricht: OVG und Holding waren - sehr zum Ärger ihres Geschäftsführers Klaus-Peter Fischer - acht Tage lang nicht zu erreichen gewesen. Schuld war das Hochwasser, das in der Germendorfer Straße in ein Telekom-Hauptkabel und in ein Verzweigungskabel gedrungen war. Um das zu reparieren, mussten Tiefbaumaßnahmen durchgeführt werden, teilte die Telekom am Donnerstag mit. Für diese Antwort hatte sie vier Tage benötigt. Wie viele Haushalte von der Störung betroffen waren, konnte die Telekom nicht sagen. Für das Wasser und den Defekt könne die Telekom nichts, so Fischer, was ihn aber ärgert, ist, dass er bei der Telekom "durch die Instanzen gereicht wurde, ohne Infos zu erhalten". Das größte Problem für Fischer in den vergangenen Tagen war, "dass die Kunden uns nicht erreicht haben". OVG und Holding versuchten, sich während der Störung selbst zu helfen. Mit Handys von Mitarbeitern sei beispielsweise ein Notdienst eingerichtet worden.