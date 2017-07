artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Während der Informationsveranstaltung der Stadtverwaltung zum Bebauungsplan Weiße Stadt äußerten Anwohner am Donnerstagabend ihre Befürchtungen. Es ging dabei aber auch um grundsätzliche Probleme einer wachsenden Stadt.

Die Kommunalberaterin Ina Zerche aus Potsdam brachte den Konflikt auf den Punkt. Viele Kommunen im Berliner Umland hätten die Probleme des Wachstums, es gebe zu wenig Schul- und Kitaplätze, das Bauland reiche zur Beseitigung der Wohnungsnot kaum mehr aus. Das liege auch daran, dass in der Vergangenheit zu viel Fläche für Wohnraum verbraucht worden sei. "Jetzt wird alles dichter", sagte Ina Zerche, die die Informationsveranstaltung moderierte.

Im künftigen Baugebiet an der Walther-Bothe-Straße, das als Erweiterung der Weißen Stadt gilt, ist der Konflikt bereits greifbar. Dort soll die städtische Woba ab 2019 schrittweise in vier Bauabschnitten für insgesamt 70 Millionen Euro zwei- bis fünfgeschossige Wohnhäuser mit zusammen 360 Mietwohnungen bauen. Auf der anderen Seite fürchten die Eigenheimbesitzer an der Julius-Leber- und Johannes-Rau-Straße die Folgen der Bebauung. Da geht es zum Beispiel um einen wallartigen Grünstreifen hinter den Gärten der Einfamilienhäuser. Der Bebauungsplan sieht an dessen Stelle einen Geh- und Radweg sowie zwei Grünstreifen vor. "Warum lässt man es nicht so, wie es ist", fragt eine aufgebrachte Anwohnerin. Die Hauseigentümer würden die Grünfläche auf dem städtischen Grundstück pflegen. Würde der Wall verschwinden, baue sich jeder Hauseigentümer einen meterhohen Sichtschutz an den Zaun, so die Befürchtung der Frau. "Städtebaulich ist das nicht schön."

Auf der weiten Brache weiden sich Schmetterlinge an Distelblüten, durch einen Gartenzaun wächst ein Kürbis aufs freie Feld, Anwohner führen ihre Hunde aus und an einigen Stellen werden Gartenabfälle abgeladen. Der Plan sieht dort vier größere Bebauungsblöcke vor. In Richtung der bestehenden Eigenheime fallen die Häuser von fünf bis auf drei Etagen ab, Ina Zerche bezeichnet das als gute Lösung.

Problematisch ist für einige Teilnehmer der Veranstaltung aber die Ausweisung der Wege zwischen der Bebauung als Privatstraßen. Der Eigentümer wird die Woba sein. Deren Geschäftsführer Bernd Jarczewski stellte klar, dass über die tatsächliche Form der Bebauung erst die Architekten entscheiden würden. Ein europaweiter Wettbewerb werde derzeit vorbereitet. Die Woba sei als "Sondervermögen der Stadt" aber "kein Bauherr, der abkassiert und dann abzieht". "Wir sind Bestandshalter und bauen für die nächsten 50 Jahre", sagte Jarczewski. Die im B-Plan als Privatstraßen deklarierten Wege blieben in diesem Sinne auch öffentlich. "Wir sind die Stadt", sagte Jarczewski treffend und erhielt als ebenso passende Antwort von einem Bürger: "Wir auch!"

Tatsächlich braucht es für dieses Selbstverständnis der Stadtgesellschaft aber auch Vertrauen, vor allem gegenüber der Stadtverwaltung. Doch daran hapert es offenbar bei einigen Bürgern, sie befürchten eine zu dichte und zu hohe Bebauung. Tatsächlich sollen die Häuser maximal 13,5 Meter hoch werden.

Baustadtrat Frank Oltersdorf erklärte, dass die Verwaltung bei der Planung die Bedürfnisse der ganzen Stadt über Einzelinteressen stellen müsse. So sieht der Plan auch vor, dass die an der Julius-Leber-Straße geplante Kita bis zu drei Etagen hoch werden kann. "Das ist aber nur die zulässige Maximalhöhe", sagte Stadtplanungschef Christian Kielczynski. Sorgen haben die Anwohner auch wegen der zu erwartenden Autos von Eltern, die ihre Kinder zur Kita bringen. In der Julius-Leber-Straße, deren Verlängerung zur Walther-Bothe-Straße nur für Fußgänger und Radfahrer benutzt werden soll, gebe es nicht genügend Wendemöglichkeiten. "Die Autos fahren dann schnell durch die verkehrsberuhigte Johannes-Rau-Straße zurück", lautete die Befürchtung mehrerer Anwohnerinnen.

Baustadtrat Olterdorf sagte, dass die Kita mit 150 Plätzen vorwiegend für die zu erwartenden neuen Bewohner und Familien der Umgebung gebaut werde. Es sei daher nicht mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Die Planer verteidigten auch die Anschließung des neuen Wohngebiets über die parallel verlaufende Walther-Bothe-Straße gegen Kritik. Die Verkehrsbelastung werde nicht zu stark, diesbezüglich habe auch die Verkehrsbehörde des Landkreises keine Bedenken geäußert, sagte Kielczynski. Immer wieder empfahl Oltersdorf, Einwendung und Anmerkungen zum Bebauungsplan schriftlich bei der Stadtverwaltung einzureichen. Der einen Meter lange Plan liegt dort bis zum 18. August zur Einsicht aus.