Französischer Film über arme alte Dame

Storkow (MOZ) Die Storkower Leinwandfreunde laden am Montag zur nächsten Filmvorführung ein. Ab 19 Uhr läuft im Kleinen Saal auf der Burg "Paulette". Die Veranstalter versprechen einen sowohl unterhaltsamen als auch tiefgründigen Film. In dem französischen Streifen aus dem Jahr 2013 geht es um die Geschichte einer knurrigen alten Dame, die mit galligem Humor und allen Mitteln versucht, in ihrer Armut zu überleben und sich zu behaupten. Gespielt wird sie von Bernadette Lafont in deren letzter Rolle; sie starb, noch bevor der Film in Deutschland in die Kinos kam. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind aber wieder willkommen.