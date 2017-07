Vogelmutter auf Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

Aufgeregtes Zwitschern dringt aus Karin Kurths Arbeitszimmer. Die zwei Amseln haben Hunger. "Da gibt es immer ein großes Geschrei", erklärt die 59-Jährige. Mit ruhiger Hand nimmt sie die beiden Wildvögel aus dem Käfig. Auf einem aufgeschnittenen Strohhalm serviert die Pflegemutter ihnen einen Brei aus einem Spezialpulver, zerschlagenen Eiern und zermahlenen Würmern.

Die Jungtiere brauchen viel Eiweiß. Der ungewöhnliche Löffel war eine Erfindung ihres Mannes, erzählt die Lehrerin. Der Pensionär kümmert sich tagsüber um die Vögel, die die Familie seit zwei Wochen in Pflege hat. "Ohne ihn würde das gar nicht gehen", sagt Karin Kurth. Denn obwohl die Amseln nach wenigen Bissen satt sind, müssen sie etwa alle zwei Stunden gefüttert werden.

Abgegeben wurden die vermutlich aus dem Nest gefallenen Jungtiere im Fürstenwalder Tierheim. "Ich hatte dort meine Telefonnummer hinterlassen. Ich dachte, dass ich in den Ferien aushelfen könnte. Dann kam der Anruf, ob ich auch Vögel bei mir aufnehmen würde", erklärt die Tierliebhaberin, die neben zwei Hunden auch zwei Katzen hat. "Was wir können, machen wir auch", betont sie.

Ehrenamtliche Helfer wie das Ehepaar Kurth sucht Christine Matzke, stellvertretende Leiterin des Tierheims, händeringend. Täglich werden dort vor allem Wildvögel abgegeben - von Meisen über Kauze bis zum Turmfalken war schon alles dabei. Aber auch kleine Hasen, Marder oder Eichhörnchen sind schon in der Tierstation gelandet. "Im Winter kommen auch viele Igel, die keinen Winterschlaf machen und unterernährt sind", ergänzt Christine Matzke.

Alleine in diesem Jahr hat sie schon mehr als 150 Wildtiere wieder aufgepäppelt. Finanzielle Zuwendung bekommt das Tierheim dafür nicht, sondern ist auf Hilfe angewiesen. "Wir freuen uns über jede Spende, und wenn es eine Tüte Haferflocken ist", sagt die stellvertretende Leiterin. Sie betont, dass auch nicht jedes Tier gerettet werden könne und müsse. "Die Eltern haben ein Gefühl dafür, wenn ein Jungtier nicht überlebensfähig ist. Dann stoßen sie es auch mal aus dem Nest. Das ist der Lauf der Natur", erklärt sie. Sie empfiehlt, ein Tier zuerst zu beobachten und nur im Notfall einzugreifen. Eine Handaufzucht sei das letzte Mittel.

Denn alle aufgenommenen Wildtiere müssen auch wieder ausgewildert werden, was nach intensivem Kontakt mit Menschen manchmal schwer möglich ist. "Auf keinen Fall dürfen sie einfach mit nach Hause genommen und eingesperrt werden", sagt Christine Matzke. Im Tierheim werden die Zwei- und Vierbeiner so lange gepflegt, bis sie fit genug sind, um in der Natur zu überleben. Bei Jungvögeln muss dazu auch das Federkleid ausgebildet sein. Ist das ausgewachsen, lernen sie in einer Voliere das Fliegen.

Erste Flugversuche machen auch die Amseln von Karin Kurth schon. "Ich denke, in einer Woche sind sie so weit, dass sie ausgewildert werden können", ist sich die 59-Jährige sicher. Schwer wird ihr der Abschied nicht fallen. "Die müssen wieder raus. In Gefangenschaft fühlen sie sich nicht wohl", weiß sie. Namen hat sie den beiden Amseln dennoch nicht gegeben, um keine zu große Bindung aufzubauen.