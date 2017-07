Nachgeforscht: Soziales Schmiermittel

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist zehn Millionen Jahre alt oder auch 16 Millionen. Irgendwann damals muss ein gemeinsamer Ahne von Affe und Mensch angefangen haben zu lachen. Das könnte so gewesen sein, denn der diesem Vorfahr am nächsten stehende Orang Utan hat es auch drauf. Bei ihm kommt eher ein Keckern heraus. Wogegen der dem Menschen näher verwandte Schimpanse ein halbwegs melodisches "UA UA" ausstößt. Was unserem "Hä Hä" ähnlicher ist.

So verfolgt uns diese seltsame Lautäußerung stammesgeschichtlich schon lange. Und sie wird immer wieder gerne von der Wissenschaft erforscht. Vor allem die kleine Schwester des Lachens, das Lächeln. Lächeln Frauen wirklich mehr als Männer? Spontan vermutet der Laie: ja. Marianne LaFrance von der Universität Yale hat es mit 2000 Frauen und Männern überprüft. So viele, sagt sie, lächeln selten für die Wissenschaft. Die amerikanische Psychologin hat ihre Freiwilligen zu Hause vor den Computer gesetzt und sie Werbefilme anschauen lassen. Dabei wurden sie gefilmt. Anschließend hat eine Software die Videos ausgewertet.

Ergebnis: Frauen lächeln deutlich mehr als Männer. Die runzeln eher die Augenbrauen. Während Frau die Sache entspannt hinter sich bringt. Frauen gelten als diejenigen, die vor allem Bindungen in einer Gruppe stiften. Offensichtlich ist die weibliche Heiterkeit auch von Erwartung getrieben. Marianne LaFrance bat ihre Test-Männer, einen Tag lang zu lächeln und verbot es den Frauen. Keiner fühlte sich wohl. Männer kamen sich albern vor, Frauen befürchteten, andere könnten schlecht über sie denken. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind besonders bei den 15- bis 25-Jährigen groß. Wenn es um Partnersuche geht und Männer sehr männlich, Frauen besonders feminin sein wollen. Wobei sich die Neigung zum netten Gesicht auch von Nation zu Nation unterscheidet. Die Französinnen geben sich cooler. Die Amerikanerinnen sind hingegen echte Smileys.

Es gibt eine interessante Theorie dazu, warum das Lächeln unterschiedlich kultiviert wird. In Gesellschaften mit starken Hierarchien dient es häufig als Zeichen von Unterordnung. In Amerika, diesem Zuwandererland, ist das anders. Wo so viele Fremde aufeinandertreffen, schenkt man mit Lächeln Vertrauen. Deutschland konnte das auch mal ganz gut, zu Beginn der Flüchtlingskrise. Es hat sich verflüchtigt, das Willkommens-Lächeln. So wie es individuell mitunter auch nicht so einfach ist mit der Mimik. Wenn es morgens schwerfällt, ein Anti-Merkel-Gesicht aufzusetzen und die Mundwinkel nicht widerstandslos der Schwerkraft zu überlassen.

Dann hilft nur noch eine: Vera F. Birkenbihl. Die Management-Trainerin ist 2011 gestorben. Aber auf Youtube noch quicklebendig. Sie empfiehlt einen Trick. Eine Uhr mit Sekundenzeiger in die Hand nehmen. Und dann 60 Sekunden grinsen. Aber ununterbrochen, sonst wirkt es nicht. Denn: Beim Mundwinkel-Oben-Halten halten werden Muskeln bewegt, die auf einen bestimmten Nerv drücken. Der wiederum löst im Hirn ein Signal aus: Mund lächelt, jetzt Glückshormone ausschütten. So findet der Mensch das Lächeln wieder. Das wir oft als soziales Schmiermittel einsetzen - um gute Stimmung zu erzeugen. Egal, ob wir uns heiter fühlen oder nicht. Das unterscheidet uns übrigens wirklich vom Affen. Der ist dafür nicht schlau genug. Affen lachen immer ehrlich.

