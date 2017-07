Bauernverband lobt Tierhaltung

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Bauern werden in den kommenden zehn Jahren einen Spitzenplatz bei der artgerechten Tierhaltung in Deutschland belegen. Das prophezeit den Landwirten der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes, Henrik Wendorff. Wie Wendorff am Freitag mitteilte, werde schon jetzt kaum noch ein Tier in Brandenburger Ställen angebunden. Eier aus Käfighaltung gebe es in Brandenburg nicht mehr und das Verhältnis zwischen Ackerbau und Tierhaltung sei ausgewogen. Protestaktionen seien angesichts dieser Fakten kontraproduktiv.