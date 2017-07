Verflucht anziehend

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Man weiß nicht, was sollte es bedeuten, dass die Queen zur Eröffnung der neuen Legislaturperiode des britischen Parlaments einen Hut trug, der wie die Europafahne aussah: gelbe Dingelchen klebten auf blauem Stoff. Zeigt das britische Staatsoberhaupt damit dezent, dass es den Brexit für großen Unfug hält? So wohnt der Mythos Europa selbst jener Nation inne, deren Regierung demnächst so tut, als wäre Europa am Ärmelkanal zu Ende.

Als sich vor zwei Jahren ein Dutzend Künstler aus Brandenburg, Belgien und Polen auf der Burg Beeskow trafen, um darüber nachzudenken, was Europa ist, was es auszeichnet und woran es krankt, war an das mit dem Brexit beginnende Zerbröseln der Europäischen Union noch nicht zu denken. Aber dieses Gefühl, das etwas faul ist in Europa, beschlich die Künstler damals durchaus. Das zeigen ihre Arbeiten, die zwei Jahre nach dem Pleinair auf der Burg Beeskow zu sehen sind. Vorher waren sie in Belgien und Polen ausgestellt.

Zwölf Künstler machen sich also auf die Suche nach Europa. Sie fragen, woraus die Fugenmasse besteht, die das europäische Mosaik noch zusammenhält. Aus dem Euro, aus der gemeinsamen Entschlossenheit, die Außengrenzen der EU gegen anbrandende Flüchtlingsströme zu verteidigen, aus Geschichte, Kultur und Religion.

Wenn allerdings angesehene Historiker wie Friedrich August Winkler Griechenland aufgrund seines Gewordenseins aus der EU herausrechnen wollen und wenn man bedenkt, dass rechts der Oder mehrheitlich katholisch und links der Oder mehrheitlich an nichts mehr geglaubt wird, steht die kittende Wirkung des immateriellen Erbes doch sehr infrage. Man könnte aber so tun, als ob es diese Schnittmenge einer gemeinsamen Identität trotzdem gibt - indem man einen Mythos bemüht oder erfindet.

Das sind Gedankenspiele, die sich in den Arbeiten von Stefanie Krings (Belgien) und Zbigniew Olchowik (Polen) wiederfinden. Er testet in seinen nahe am Kitsch vorbeisegelnden Bildern die Allgemeingültigkeit von europäischen Symbolen: das Schwert als Macht- und Herrschaftsinstrument, ein heiliges Buch, eine altgriechisch anmutende Göttermaske.

Stefanie Krings hat sich Göttern gewidmet, die in Europa angebetet wurden, bevor es das Christentum importierte. Sie hat Odin in düsterer Stimmung gezeichnet, als den vom Dunkel der Geschichte Umhüllten und als ein nur noch in verschwommenen Vorstellungen existierendes Relikt. Anderseits fragt man sich bei diesem Bild, wie ausgelöscht Odin wirklich ist und wie viel von ihm unerkannt durch jene Religion geistert, die ihn vergessen lassen wollte.

Konkreter als diesen dämmernden Gott fasst Krings das Abbild einer uralten, die weiblichen Formen herausstellenden Figur aus der Steinzeit: der Venus von Willendorf. Wahrscheinlich war diese europäische Urmutter eine Fruchtbarkeitsgöttin. Eine Figur also, von der man sich ein allgemeines Prosperieren versprach. Die alten Griechen haben dafür auch ein Symbol gefunden: das Füllhorn. Es steht nicht nur für Fruchtbarkeit, sondern gleichfalls für Reichtum und Überfluss - beides Eigenschaften, die das moderne Europa schmücken - oder diskreditieren. Der Belgier Eric Legrain hat dieses Symbol belgisch befragt und stellt das traditionelle Füllhorn dem zeitgenössischen gegenüber: der Pommestüte.

Während der Eisenhüttenstädter Maler Matthias Steier in dem Bild "Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen" sich mit der Anziehungskraft auseinandersetzt, die Europa produziert und vor der sie sich nun fürchtet. Hinter einer Säule eines romanischen Gebäudes steht jemand und breitet die Arme aus, als würde die oder der Unerkannte mit bloßen Händen einen heranbrausenden Stier aufhalten wollen. Steier zwingt uns, das Unausgesprochene mit anzusehen. Nur rohe Gewalt könnte diesen Ansturm aufhalten. Aber wer kann das wollen? Und wer will das verantworten? Und wie närrisch wirkt das Ganze: dünne Ärmchen kontra dicke Muskeln.

Bis 23.7., Di-So, 9-19 Uhr, Burg Beeskow, Frankfurter Str. 23 Beeskow, Tel. 03366 352710