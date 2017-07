Geplanter IS-Anschlag in Düsseldorf: Angeklagter kommt frei

19.06.2017 12:17

Thema

Flüchtling räumt Anschlagspläne in Dänemark teilweise ein

Nachrichten (dpa) Ein syrischer Flüchtling hat am Montag vor dem Landgericht Ravensburg in Baden-Württemberg eingeräumt, an Plänen für einen Terroranschlag in Dänemark... mehr