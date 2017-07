"Wir sind einfach eine große Familie"

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Ein Vierteljahrhundert wird am Berliner Rand schon American Football gespielt. Die Erkner Razorbacks waren der erste Verein für die amerikanischste aller US-Sportarten in Brandenburg. Ihre Geschichte ist bewegt, dabei steht nicht immer der Sport im Vordergrund. Am Sonnabend wird ab 11 Uhr im Sportzentrum das Jubiläum gefeiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589059/

Lutz Arndt ist ein Baum von einem Mann. So wie man sich einen Linebacker beim American Football vorstellt. Und tatsächlich gehörte er zur ersten Mannschaft, die in Brandenburg das Spiel mit dem ovalen Ball betrieb - den Erkner Razorbacks. Am 7. November 1992 wurde der Verein als erster seiner Art überhaupt im Land Brandenburg gegründet. 1993 begannen die Razorbacks mit dem Spielbetrieb in der Aufbauliga Ost. Inzwischen wird unter anderem in Frankfurt (Oder), Cottbus, Schwanebeck und Neuruppin das körperbetonte, strategische Spiel betreiben.

Die Motivation, die zur Vereinsgründung führte, war ganz simpel. "Wir wollten einfach American Football spielen", erzählt Arndt. Die Idee damals hatte Jörg Wallenta, der Quarterback des ersten Teams. Über Mundpropaganda wurden Mitstreiter gesucht und gefunden. "Am Ende waren es rund 30 Leute, die Gründungsmitglied wurden", erinnert sich Razorbacks-Geschäftsführer Alexander Schütz. Das erste Spiel fand gegen die Berlin Butschers in Schöneiche statt. Richtig Ahnung hatte Arndt da von American Football noch nicht. "Aber ich habe gleich eine Ausrüstung gekauft. Die hat damals 1650 Mark gekostet", erzählt er. Heute sind es rund 350 Euro.

Über die Motivation, in Erkner die amerikanischste aller US-Sportarten auszuüben, gibt auch Michael Ehrenteit, der heutige Präsident der "Wildschweine", gerne Auskunft. "Alles, was in der DDR nicht erlaubt war, galt natürlich als cool und exotisch. Da hat man ganz schnell Leute begeistern können." Ehrenteit hatte schon etwas früher Kontakt mit Football. "Ich war in der DDR Sportlehrer, und wir haben damals Taschen bekommen mit einer Flag-Ausrüstung. Keiner wusste, was das ist." Zur Erklärung: Wesentlicher Unterschied zum American Football ist, dass die Verteidigung den ballführenden Angreifer stoppt, indem sie ihm ein Fähnchen (Flag) aus dem Gürtel zieht, statt eines körperlichen Tacklings.

Verwundert war Ehrenteit über die Gabe schon, denn "American Football spielte ja in der DDR überhaupt keine Rolle". Anders als im Westen, wo die Sportart durch amerikanische Soldaten bekannt wurde und bereits in den 1980er-Jahren mehr als 10 000 Zuschauer in Berlin zu Endspielen um die deutsche Meisterschaft anlockte.

Nach den Anfängen war der Football-Siegeszug am Berliner Rand nicht mehr zu stoppen. "Wir sind damals viel in die Schulen gegangen und haben geworben", erinnert sich Arndt. Das Interesse für die aufregende Sportart war in der Region geweckt. Nach der Männermannschaft nahm 1996 ein Jugendtackleteam (15 bis 19 Jahre) den Spielbetrieb auf. Zwei Jahre später folgte ein Flagteam (11 bis 15).

In den Anfangsjahren kamen bis zu 800 Zuschauer zu den Männer-Spielen, heute sind es 100 bis 150. Das sind mehr Besucher als bei den Erkneraner Landesliga-Fußballern. Die Liste an Erfolgen kann sich sehen lassen. "1996 haben wir das Eurobowl-Halbfinale bei den Prag Panthers mit 22:0 gewonnen", erzählt Arndt. Unvergessen auch das Trainingslager des deutschen Verbandes in Tallahassee, der Hauptstadt von Florida, bei dem 1995 sechs Spieler der Razorbacks mitfuhren. "Das war fantastisch, weil wir von professionellen College-Coaches der Florida State Seminoles unglaublich viel gelernt haben", erinnert sich Arndt.

Es gab aber auch Rückschritte. Nachdem 1996 die Männermannschaft aufgelöst wurde, weil nicht mehr die notwendige Zahl von 35 Spielern gemeldet werden konnte, gab es jahrelang nur Jugendteams. Doch die hatten Erfolg. Das Tackleteam erspielte sich 2002 ungeschlagen die Meisterschaft in der Jugendliga. Im selben Jahr wurde der Football aus Erkner sogar im Mutterland des Sports bekannt. Mit Sebastian Schäfer schaffte es ein Razorback in die Jugend-Nationalmannschaft und in das Team Europa bei der Jugend-WM. Die fand in San Diego statt. "Als sein Name auf der Anzeigetafel stand, konnte man dahinter als Heimatort Erkner lesen", erzählt Ehrenteit sichtlich stolz. Seit 2008 gibt es auch wieder ein Männerteam, das sich zwischenzeitlich bis in die Oberliga hochgearbeitet hatte, derzeit unter Headcoach Henning Schulz in der Landesliga Ost Mitte ungeschlagen an der Tabellenspitze rangiert.

Der Verein, dessen prosperierende Mitgliederzahl derzeit rund 200 beträgt, macht aber nicht nur sportlich viel für seine positive Außendarstellung. Bestes Beispiel ist das Tanzspektakel, das der Verein mit seinen Cheerleadern, den Black Babes, seit fünf Jahren immer im Herbst mit rund 350 Teilnehmern in der Stadthalle veranstaltet. Die Entstehung war nicht ganz uneigennützig. "Wir brauchten Geld für Schiedsrichter- und Reisekosten", sagt Ehrenteit. Die Resonanz war derart groß, dass das Tanzspekakel aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr wegzudenken ist. Eine feste Bank ist der Club aber auch als Teilnehmer beim Heimatfest-Umzug. Ehrenteit hebt zudem die Beteiligung an dem Projekt "Schule ohne Rassismus" hervor. Schon 1999 halfen Razorbacks-Mitglieder als Sozialarbeiter, im Barnim "schwer erziehbaren Jugendlichen" (Arndt) American Football näherzubringen. Daraus entstanden die Eberswalde Warriors.

Auch was teambildende Maßnahmen angeht, agiert der Verein vorbildlich. Von der Teilnahme an Drachenboot-Rennen, über Trainingslager bis zu Kanufahrten und Survival-Camps wie zuletzt auf Usedom reicht das Angebot."Wir sind einfach eine große Familie", sagt Arndt. Und das seit nunmehr 25 Jahren.

Vereinsinfos gibt es im Internet unter: www.erkner-razorbacks.de