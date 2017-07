Erstochene Deutsche waren wohl Langzeitbewohner Hurghadas

artikel-ansicht/dg/0/

Hurghada (dpa) Die bei einer Messerattacke im ägyptischen Hurghada getöteten Deutschen haben einem Bekannten der zwei Frauen zufolge dauerhaft in dem Badeort gelebt. Er kenne die beiden Opfer persönlich, sagte der ehemalige deutsche Honorarkonsul Hurghadas, Peter-Jürgen Ely, am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Eine weitere Bekannte von ihm habe die Frauen nach der Tat identifiziert.

Hurghada am Roten Meer ist bei Ausländern sehr beliebt. Tausende Deutsche leben dauerhaft in der Stadt und deren Umland.

Die Bluttat ereignete sich am Freitag an einem Strand des beliebten Ferienorts. Der später festgenommene Angreifer sei von einem öffentlichen Bereich aus an den Hotelstrand geschwommen und habe mit dem Messer mehrere Touristengruppen angegriffen, hieß es in einer Erklärung des ägyptischen Innenministeriums. Der ägyptische Staatsinformationsdienst (SIS) hatte mitgeteilt, dass die beiden Todesopfer Deutsche sind.

Das Auswärtige Amt bestätigte die Angaben zunächst nicht. Der Konsul der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Kairo sowie ein Beamter des Bundeskriminalamtes wurden noch in der Nacht in Hurghada erwartet. Unter anderem sollen sie den Tatort besichtigen und die Rückführung der Leichen in die Wege leiten.