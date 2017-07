Neue Geräte auf dem Marienberg

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (pm) Die Gartenpflege ist eine der Hauptaufgaben der BAS Brandenburg an der Havel auf dem Marienberg. Für die optimale Arbeit auf dem Berg gibt es nun für die acht Mitarbeiter der Grünpflege neue Gerätschaften. Dazu gehört ein Multimobil und ein Balkenmäher. Das Multimobil wird ab sofort für die gesamte Wegereinigung auf dem Marienberg eingesetzt. Auch eine spezielle Baumbewässerung ist so möglich und alle anfallenden Grünabfälle können direkt vor Ort abtransportiert werden. Der Balkenmäher ist ein Gerät für die zwei großen Naturschutzflächen am Berg, welche eine gesonderte Pflege benötigen. Bei der Anschaffung der Fahrzeuge und Geräte wurde u.a. auf eine leichte Bedienung geachtet, da im Team Marienberg der BAS GmbH sechs Mitarbeiter mit Behinderung tätig sind.