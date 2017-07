Es muss noch viel lernen

artikel-ansicht/dg/0/

Rechner im Kofferraum: Ein Bosch-Mitarbeiter zeigt in Abstatt (Baden-Württemberg) die in einem autonom fahrenden Auto eingebaute Technik.

Von Henning Kraudzun

Berlin (MOZ) Es ist ein unscheinbarer Baustellenkegel, den Tim Ruß auf einer Messe präsentiert. Aber dieser Kegel ist intelligent. Der Forscher am Institut für Automation und Kommunikation in Magdeburg hebt das Plastikgebilde hoch und gibt den Blick auf Chips und blinkende Lichter an der Unterseite frei. Künftig, so die Hoffnung von Ruß, sollen Autos auch mit Absperrungen am Straßenrand kommunizieren.

Bislang wird der Funkverkehr über Umwege getestet, die Signale werden also vom Fahrzeug an eine Basisstation am Straßenrand gesendet und von dort aus zum Super-Kegel, der wiederum seine genaue Position an einen Server in der Straßenbaubehörde sendet. In Magdeburg, dem Sitz des Instituts, kann das städtische Tiefbauamt diese Technologie versuchsweise schon nutzen.

Dem Bürger bringe das nur Vorteile, meint der Experte für Assistenzsysteme. So können die Daten für digitale Baustellenkarten genutzt werden, die dann in Programme eingespeist werden. "Dadurch lassen sich stauträchtige Nadelöhre besser lokalisieren", sagt er. Computer in selbstständig fahrenden Autos würden daraus optimale Routen berechnen - besser als Google Maps.

Ruß gehört zu denen, die technische Grundlagen für Autopiloten schaffen. Oft arbeiten sie an hochspeziellen technischen Fragen, kleinen Puzzleteilen, die noch zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden müssen. Zwar finden Fahrzeuge unter Laborbedingungen schon selbstständig das Ziel, weichen Gefahren aus und halten bei Rot.

Allerdings sieht der Alltag anders aus. Ruß nimmt als Beispiel funkende Ampeln. "Wenn Bäume oder Schilder im Weg stehen, dann ist das Signal schnell weg." Mit diesen praktischen Fragen habe sich noch kaum jemand beschäftigt. "Stadtplaner müssen sich völlig neu orientieren", sagt er. "So stellt sich allein schon die Frage, ob überhaupt noch Grün an Straßenrändern gepflanzt werden sollte."

Auch Funknetzwerke passen noch nicht zusammen: Denn in den Fahrzeugen wird ein völlig neuer WLAN-Standard verwendet. Würde jedoch die Technik abgestimmt, könnten Autos auch direkt mit Smartphones kommunizieren, die Radfahrer in ihren Taschen tragen, sagt Ruß. Verkehrsteilnehmer können gewarnt werden. "Dadurch lassen sich viele tödliche Abbiegeunfälle vermieden."

Car2X - so bezeichnen Fachleute den Funkverkehr von Fahrzeugen mit ihrer Umgebung. "Ein komplexes Feld", meint Albert Habermann, Chef der Automotivsparte beim Münchner Unternehmen Intech. Seine Kollegen arbeiten unter anderem an selbstlernenden Programmen, den Algorithmen, die das Steuer übernehmen sollen. Noch fehlen dafür allerdings die rechtlichen Grundlagen.

Kürzlich hat eine Ethik-Kommission des Bundesverkehrsministeriums sich mit Fragen beschäftigt, auf die weder die Politik noch die Industrie schlüssige Antworten haben. Die Experten warnten eindringlich davor, Computern das Abwägen potenzieller Unfallopfer zu überlassen. Bei einem unvermeidlichen Crash sollen selbstfahrende Autos lieber Laternen umfahren als einen Menschen.

"Die ethischen Fragen werden uns weiter beschäftigen", sagt Habermann. Wie bestimmte "Dilemma-Situationen" gelöst werden können, sei Thema auf fast jedem Fachkongress. Doch die Zulieferer stünden in diesem Punkt nicht in der Verantwortung, wohl aber die Autohersteller - und die Fahrer selbst. Ein Ende der Debatte ist nicht in Sicht, da vor allem die Haftung ungeklärt ist.

"Wir stellen die Werkzeuge her", sagt Timotheus Geier vom Paderborner Unternehmen dSpace, das schon Urformen der Fahrdynamiksysteme entwickelt hat. Wie diese Tools eingesetzt werden, sei alleinige Entscheidung der Kunden, sagt er. Derzeit arbeitet dSpace an kleinen Rechnerboxen, die in selbstfahrenden Autos verbaut werden und die als Datenzentrale dienen.

Versicherer sorgen sich bereits vor einem Schwarze-Peter-Spiel. "Bei Unfällen muss klar geregelt sein, wie und von wem etwaige Unfallopfer entschädigt werden", sagt Jörg von Fürstenwerth, Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Versicherer. "Die Verantwortung für ein automatisiertes Auto mag teilbar sein, die Sicherheit der Menschen nicht", meint er. Wenn man die selbstbewussten Ankündigungen verschiedener Hersteller nimmt, etwa von Bosch zu selbstfahrenden Taxis, die ab 2018 auf den Straßen getestet werden sollen, scheint diese Frage nach der Gesamtverantwortung drängender denn je. Doch auf dem Markt sind erst Systeme, die Spur halten oder einparken können. Das Fahren im Stau etwa wird noch erprobt.

Auch die Augen der Super-Fahrzeuge sind noch nicht richtig eingestellt. Der Kommissionsvorsitzende Udo di Fabio merkte bei der Vorstellung des Ethik-Berichts süffisant an, dass die Assistenzsysteme noch nicht einmal einen Vogel von einer Plastiktüte auf der Fahrbahn unterscheiden können. Doch auch bei der Erkennung anderer Tiere gibt es Probleme.

Zum Beispiel Kängurus: Bei diesen hopsenden Beuteltieren versagte jüngst das "Large Animal Detection System" von Volvo - zum Glück nur bei Testfahrten in Australien. Dagegen zeigte das selbstfahrende Fahrzeug des schwedischen Konzerns in anderen Situationen keine Schwächen: Bei plötzlich auftauchenden Elchen und Rehen startete das Vehikel vorschriftsmäßig den Bremsvorgang.

Doch die Schwergewichte der Branche halten an ihren ambitionierten Zielen fest. In drei bis fünf Jahren werde die neue Automobilwelt geformt, erklärte Johann Jungwirth, Leiter Digitalisierung bei Volkswagen, kürzlich im "ConCarForum", einer Plattform für Entwickler. Dies werde die Gesellschaft ähnlich voranbringen wie beim Umstieg vom Pferd aufs Automobil.

Um den internationalen Anschluss nicht zu verpassen, investiert die deutsche Automobilindustrie bis 2020 weitere 16 bis 18 Milliarden Euro in digitale Technologien. Der Branchenverband freilich äußert sich deutlich zurückhaltender zum Einsatz autonomer Fahrzeuge. Die Entwicklung werde "evolutionär", also in langsamen Schritten verlaufen, heißt es in einem Strategiepapier.