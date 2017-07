artikel-ansicht/dg/0/

Köln (dpa) In Köln haben am Samstag die Trauerfeierlichkeiten für Kardinal Joachim Meisner begonnen. In einer Prozession wurde der Sarg aus der Kirche St. Gereon zum Dom geleitet. In dem Trauerzug liefen Priester, Bischöfe, Mitglieder des Domkapitels, Mitarbeiter der Dombauhütte und Angehörige mit. Die Trauerfeier im Dom zelebriert Meisners Nachfolger als Kölner Erzbischof, Rainer Maria Woelki. Meisner war am 5. Juli während seines Sommerurlaubs in Bayern gestorben. Er galt über Jahrzehnte hinweg als profiliertester Vertreter des konservativen Flügels der katholischen Kirche in Deutschland.