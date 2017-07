Niederheide-Grundschulleiterin geht in den Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Mit einem heimlich einstudierten Tanz haben sich am Freitagvormittag die 338 Kinder der Grundschule Niederheide von ihrer Schulleiterin Ilona Petrausch verabschiedet. Am Ende wollten alle noch einmal gedrückt werden.

Umringt: Einer plötzlichen Eingebung folgend, hatte sich Ilona Petrausch zwischen einige Kinder gesetzt. In Sekundenschnelle drängelte sich die halbe Schule um einen Platz in ihrer Nähe. Anschließend standen die Kinder für eine Umarmung Schlange. © Heike Weißapfel/OGA

"Genial!", konnte Ilona Petrausch anfangs nur ausrufen. Vom Kasten aus hatte sie - wie auch sonst meistens - den Überblick über alle und alles und bewunderte den Tanz der Kinder. Den hatten die mit den Sportlehrern in ihren Klassen einstudiert und nur ein einziges Mal gemeinsam proben können - weil ihre Schulleiterin eben fast immer da war und es sonst womöglich bemerkt hätte.

"Das ist für mich ein ganz komischer Tag", erzählte sie den Kindern dann. "Sowas hab ich noch nie erlebt, und ich finde es totall irre, dass wir so eine Supergemeinschaft sind. Na klar, es fällt mir ein bisschen schwer, zu gehen."

Sie müsse wohl alles richtig gemacht haben, sagte ein sichtlich beeindruckter Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). Er sei überzeugt, dass "diese Vorzeigeschule keine bessere Leiterin hätte haben können".

Mit Ilona Petrausch geht eine Schulleiterin, die als Quereinsteigerin immer vorgelebt hat, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer flexibel bleiben können und sollten. Geboren in Pirna und aufgewachsen in Borgsdorf, begann sie selbst ihre berufliche Laufbahn in Berlin als Trainerin für Leistungssportler im Wasserspringen. Als ihre beiden Töchter geboren wurden, sattelte sie 1981 zunächst auf Schwimmlehrerin um und unterrichtete in Hennigsdorf. Mitte der 1990er-Jahre wurde sie Leiterin der Hohen Neuendorfer Gesamtschule am heutigen Standort des Marie-Curie-Gymnasiums, die geschlossen wurde. Dann wurde die Sportlehrerin schließlich die Schulleiterin der 2006 von ihr mitgegründeten Grundschule Niederheide, die nach fünf Jahren in der Roten Schule in die neue Plusenergie-Schule an die Goethestraße umziehen konnte.

"Nebenbei" hat sie ein dreijähriges Sonderpädagogikstudium angehängt und das Konzept der Grundschule als "Flex"-Schule mit ausgearbeitet. "Da haben wir viel Kraft und Überlegung reingesteckt. Das geht immer alles nur in einem so großartigen Team", ist sie überzeugt. "Wir wollen ein lernendes System bleiben" - eben so flexibel wie Flex. Insgesamt sei die Grundschulzeit ihre schönste gewesen, überlegt die Schulleiterin. Die Gelegenheit, eine neue Schule mitzuplanen, zu gestalten, nach den ausgetüftelten Bedürfnissen der Kinder und des Kollegiums bauen lassen zu dürfen, das sei einmalig gewesen. "Und die Schule wurde noch viel schöner als gedacht!" Die bauliche Hülle sei das eine. Das andere, viel wichtigere, seien die Kinder, die sich darin wohlfühlen und eine gute Lernatmosphäre haben. "Die Kinder stehen bei uns allen im Mittelpunkt."

An die Gesamtschulzeit denke sie im Übrigen auch gerne zurück: "Einige meiner Schüler von damals sehe ich heute als Eltern meiner Grundschüler wieder."

Für den Nachmittag hatte sich das Kollegium noch eine Überraschung ausgedacht. Im geschmückten Klassenzimmer überreichten sie ihr einen Fä-cherahorn für den Garten mit lauter guten Wünschen dran.

"Ich habe noch nie so viele gute Ratschläge bekommen wie zum Ruhestand", hatte Ilona Petrausch schon vorher gesagt. "Dabei werde ich ganz sicher keine Langeweile haben." Lange habe sie den Schritt überlegt, etwas früher zu gehen, sagt die 63-Jährige. "Aber ich finde, dass es jetzt Zeit ist." Die Nachfolge ist geregelt: Der Mathe- und Geschichtslehrer Axel Fischer, der sechs Jahre lang eine Grundschule in Berlin leitete und nun seit anderthalb Jahren an der Hohen Neuendorfer Waldgrundschule lehrt, wird nach den Ferien neuer Leiter.

Zu Hause in Borgsdorf freut sich Ilona Petrausch darauf, mehr Zeit für ihren Ehemann und ihre Eltern zu haben. Die beiden Töchter sind längst flügge und in Berlin und Hamburg, aber auch das älteste der vier Enkelchen kommt bald in die Schule und möchte vielleicht eine höchst private Lesepatin haben.

"Ich hab schon Ewigkeiten kein gutes Buch mehr gelesen, weil es mir abends beim Lesen aufs Gesicht fällt", sagt sie lachend. "Und ich bin doch auch nicht aus der Welt." Eine Klassenreise wird sie noch mitmachen und auch sonst Ansprechpartnerin bleiben. Ob sie sich ein Ehrenamt in der Stadt vorstellen könnte, darauf möchte sie sich vorerst nicht festlegen.

Einmal Trainerin und Sportlehrerin - immer sportlich: Auf Skikes will sich Ilona Petrausch auf Rad- oder auch Waldwegen durch die Umgebung bewegen. "Um das gut zu können, muss man dranbleiben. Das konnte ich bisher einfach nicht", sagt sie und erklärt, was Skiken eigentlich ist: Laufen auf einer Art verlängerten Skates mit Rädern vorne und hinten.

Ihrem elfjährigen Benno geht das aber viel zu schnell. Er möchte lieber spazieren gehen. Er wird ihr schon zeigen, wo's langgeht - dafür ist er schließlich Zwergdackel.