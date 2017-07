artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (rol) Diese unromantischen Zeiten sind nun vorbei: Statt Hennigsdorfs jüngstes Kind der Bildungslandschaft Grundschule Neu zu nennen, darf ab jetzt der Name Sonnengrundschule an den Havelauen gesagt werden. Und weil es viel praktischer ist, dürfte daraus in der Umgangssprache die Sonnenschule werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589085/

Zur Namensgebung am Freitag war die Sonne höchstpersönlich erschienen. So konnten Taufe und Sommerfest auf dem Pausenhof gefeiert werden. Eine tolle Party zu feiern, dafür hatten die Schüler auch allen Grund. Immerhin steht die Sonnenschule kurz vor dem Abschluss ihres allerersten Schuljahres. 41 Kinder aus elf Nationen lernen hier. Schulleiter Alexander Sontner konnte eine erste Bilanz ziehen. Und um einen Aspekt davon dürfte ihn jeder Kollege beneiden: "Wir hatten nicht eine einzige Ausfallstunde." Dabei hat die Sonnenschule bislang nur drei Lehrer - der Direktor bereits inklusive. Zum neuen Schuljahr "bekommen wir noch ein Pflaster mehr", scherzte der Chef. Zwar wächst die Schule um zwei neue erste Klassen. Dafür werden aber drei Lehrer eingestellt, darunter ein Sonderpädagoge. Die gute Ausstattung hat ihren Grund. Schließlich kommen 50 Prozent der Schüler aus Migrantenfamilien. Das wirkt sich vor allem bei den Sprachkenntnissen aus. Darüber hinaus aber ist Sontner fest davon überzeugt: "Es ist gar nicht entscheidend, wie viele mit Migrationshintergrund wir haben. Probleme kommen auf, wenn die Zahl der bildungsfernen Familien zu hoch wird."

Am Freitag jedenfalls feierten Kinder und Eltern aus allen möglichen Herkunftsländern miteinander. Und die Kids kommen, egal wo sie noch vor einem oder zwei Jahren lebten, mit der deutschen Sprache größtenteils super klar. Lieder wie "Alle Kinder lernen Lesen, auch Indianer und Chinesen", konnten jedenfalls alle textsicher mitsingen.

Mittlerweile hat sich vor zwei Wochen auch ein Förderverein gegründet. Wie emsig sich die Eltern am schulischen Leben beteiligen, zeigte sich am Freitag beim großen Buffet, am Grill und bei anderen Aufgaben. Fürs nächste Schuljahr haben sich Sontner und seine Kolleginnen zum Ziel gesetzt, ebenfalls in die musikalische Bildung einzusteigen. Da das Programm "Musik ist klasse!" an Hennigsdorfs Grundschulen bereits mit Trompeten, Geigen und Trommeln vertreten ist, werde es laut Musikschul-Chef Ronny Heinrich für die Sonnenschule auf spezielle Förderung an der Gitarre hinauslaufen.

Am Freitag aber wurde erstmal viel gespielt. Kein Wunder, dass in einer Schule mit diesem Namen Spiele wie Sonnensackhüpfen und Sonnengemüselauf auf dem Programm standen.