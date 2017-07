artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf/Eisenhüttenstadt (MOZ) In diesem Monat jährt sich die Oderflut zum 20. Mal. Aus diesem Anlass erinnert der Landkreis Oder-Spree heute in Kooperation mit der Landesregierung an die damaligen dramatischen Ereignisse.

Nach einem Gedenkgottesdienst in Ziltendorf findet in Eisenhüttenstadt ein Festakt mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) statt. Dabei will er auf seitdem geleistete Schutzmaßnahmen und den künftigen Hochwasserschutz eingehen. Auch Innenminister Karl-Heinz Schröter und Umweltminister Jörg Vogelsänger nehmen teil. Vogelsänger wird zudem in einem Podiumsgespräch u. a. mit General a.D. Hans Peter von Kirchbach und Vertretern von Kreis und Kommunen über Hochwasserschutz sprechen.