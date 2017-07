Senftleben gibt SPD Schuld an Großflughafen-Verzögerungen

artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (dpa) Brandenburgs CDU-Landeschef Ingo Senftleben hat der SPD die Hauptschuld an den jahrelangen Verzögerungen beim Großflughafen BER gegeben. "Die SPD hat das Projekt gegen die Wand gefahren", sagte Senftleben am Samstag bei einem Landesparteitag der CDU in Schönefeld bei Berlin. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke oder auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) hätten sich an dem Flughafen ein Hausverbot verdient.