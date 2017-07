artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei dem Zusammenstoß von einer Straßenbahn mit einem Auto in Berlin-Lichtenberg sind mehr Menschen verletzt worden als zunächst angenommen. Die Polizei geht nun von vier Leicht- und einer Schwerverletzten aus. Das teilten die Beamten am Samstag mit. Der Unfall war am Freitag an der Ecke Zechliner Straße und Landsberger Allee im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen geschehen. Ein Autofahrer sei beim Rechtsabbiegen mit der Tram kollidiert und von ihr über eine Mittelinsel gegen eine Ampel gedrückt worden.