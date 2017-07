CDU wählt Senftleben erneut zum Landesvorsitzenden

artikel-ansicht/dg/0/

Schönefeld (dpa) Die Brandenburger CDU hat ihren Landeschef Ingo Senftleben mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Ein Landesparteitag in Schönefeld wählte den 42-Jährigen am Samstag mit 172 Stimmen. 23 Delegierte stimmten mit Nein, 2 enthielten sich. Damit erhielt Senftleben rund zehn Prozentpunkte mehr Stimmen als 2015. In seiner Bewerbungsrede hatte er vor allem die SPD, die die rot-rote Regierung in Brandenburg anführt, scharf angegriffen.