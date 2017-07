Senvion lehnt Konzept für Trampe ab

artikel-ansicht/dg/0/

Trampe (MOZ) Der Windrad-Hersteller Senvion hat ein Zukunftskonzept zum Erhalt seiner Tramper Niederlassung abgelehnt. Das hat der Betriebsratsvorsitzende Thomas Rex am Freitag mitgeteilt. Der Tramper Betriebsrat hatte das Konzept mit den Kollegen weiterer Standorte ausgearbeitet, die ebenfalls vor dem Aus stehen.

Damit werden nun am 26. Juli die Verhandlungen um den Interessenausgleich und den Sozialplan beginnen. Laut Rex beabsichtigt Senvion, die Tramper Niederlassung zum 31. August offiziell zu schließen. Neben den 120 Kollegen in Trampe sind 60 Mitarbeiter in einem Eberswalder Service-Standort betroffen, von denen jedoch rund 50 Versetzungsangebote bekommen sollen.