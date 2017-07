Im landwirtschaftlichen Lager für Arbeit und Erholung

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (LPG) Mit Beginn der Sommerferien 1967 nahmen mit mir einige Schüler der POS (Polytechnische Oberschule) Milow an dem im Kreis Rathenow erstmalig durchgeführten "Lager der Arbeit und Erholung" teil. Uns erwartete ein vierzehntägiger, körperlich anspruchsvoller Einsatz mit Aussicht auf relativ gute Entlohnung bei der LPG Typ III in Rübehorst.

In der Zeitung "Neues Deutschland" vom 6. Juli 1967 wurde erstmals das "Lager der Erholung und Arbeit", wie es offiziell hieß, als neue Form der Feriengestaltung vorgestellt. Hier hieß es: "Die Lager werden auf der Bezirks- oder Kreisebene für FDJ-Mitglieder und Schüler der Klassen 9 bis 12 der Oberschule durchgeführt. Sie haben das Ziel, an volkswirtschaftlichen Schwerpunkten mitzuwirken und gleichzeitig kollektive Erlebnisse bei der Arbeit zu schaffen und den Teilnehmern gute Möglichkeiten zur aktiven Erholung zu geben. Die gemeinsame Arbeitszeit beträgt 4 bis 6 Stunden täglich. Die übrige Zeit ist für geistig-kulturelle und sportliche Betätigung bestimmt. Die Schüler werden für ihre geleistete Arbeit nach den geltenden Bestimmungen entlohnt. Für die Einrichtung der Lager, die Arbeitsorganisation, die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften, die soziale Betreuung und die Vergütung der Schüler sind die staatlichen und wirtschaftlichen Organe und die Leitungen der Betriebe verantwortlich. Zur Teilnahme an den Lagern können sich Kollektive aber auch einzelne Jugendliche bewerben."

Marc-Dietrich Ohse vermutet in seinem Buch "Jugend nach dem Mauerbau" hinter der Einrichtung der "Lager für Arbeit und Erholung" den Beginn einer vom Politbüro initiierten Kampagne. Diese stand im engen Zusammenhang mit der Forcierung von Jugendbrigaden in den Betrieben. Die SED-Führung versuchte mit Hilfe der Freien Deutschen Jugend (FDJ) rund zwei Jahre nach einem verordneten jugend- und kulturpolitischen Kahlschlag, vorsichtig die verprellte Jugend mit neuen anspruchsvollen und eigenverantwortlichen Aufgaben erneut an sich zu binden.

In Rübehorst hatte man für uns den Kindergarten im Ort und eine etwas abseits gelegene Wohnung auf einem Bauernhof als Unterkunft hergerichtet. Das waren recht ordentliche Verhältnisse. Zudem waren die meisten von uns damals, was die Lebens- und Wohnverhältnisse betraf, nicht verwöhnt. Im Kindergartengebäude befand sich auch die Küche, in der sich die Küchenfrauen liebevoll um unser Wohl bemühten. Zu unseren Arbeitsaufgaben gehörten der Bau von Koppelzäunen und das Planieren von Wiesenboden. Das waren in Anbetracht der hochsommerlichen Temperaturen schweißtreibende und kräftezehrende Arbeiten. Da wünschte man nach sechs Stunden Arbeit sehnsüchtig den Feierabend herbei, der dann mit einem stets leckeren Mittagessen in der Unterkunft eingeläutet wurde. Ich kann mich heute nicht erinnern, dass es nach getaner Arbeit irgendwelche geistig-kulturellen Angebote zur Freizeitgestaltung gab. Soweit war man 1967 und auch 1968 noch nicht. Wir haben das auch nicht erwartet und waren glücklich, wenn wir ungestört unsere gewohnten Radiosendungen hören konnten. Doch das war nicht so einfach, denn Westradio hören wurde uns durch die Rübehorster Heimleitung untersagt. Selbst den Deutschen Soldatensender sollten wir nicht hören, da ja auch dieser die per XI. Plenum des Zentralkomitees (ZK) der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), Ende 1965, im DDR-Radio verbotene Beat-Musik spielte. Das war dann doch des Guten zu viel, und wir setzten uns deshalb über dieses Verbot rigoros hinweg. Was dann immer wieder zu Reibereien zwischen uns und der Heimleitung führte.

Einen Ausweg aus dem Dilemma bot die abseits gelegene Wohnung. Dort gab es keine Kontrollen, und so fanden sich dort die Beat-Musik-Enthusiasten zusammen, um ungestört ihren "Rias-Treffpunkt", "Eine kleine Beatmusik" mit Peter Sala und "Platten al la carte" mit Marina von Sänger von der BBC London und die anderen damals gängigen Sendungen im Westradio zu hören.

Wenn auch der ungesüßte Pfefferminztee, der uns in großen Milchkannen auf die Baustellen gebracht wurde, nicht schlecht schmeckte und den Durst gut löschte, hatte man ihn zum Abend hin irgendwann satt. Für den Fall gab es in Rübehorst, wie damals wohl noch überall auf den Dörfern im Osten, eine gemütliche Dorfkneipe. Schnell mochte der Kneiper uns und wir ihn. Und er passte auch auf uns auf, dass niemand zu viel trank. Da konnte sich unser schulischer Betreuer, Lehrer Schmidt, recht gut darauf verlassen. Ohnehin war ja jedem bewusst, dass das Arbeiten mit schwerem Kopf am nächsten Tag nur noch anstrengender sein würde. Warum es dann ausgerechnet mich erwischt hat, ist mir heute noch ein Rätsel. Allen ging es am nächsten Tag gut, nur ich "hing fürchterlich in den Seilen". Eine grauenvolle Erfahrung, die mich lange prägte.

Für mich stellte sich am Morgen die Frage, krank melden oder bei brütender Hitze auf der Wiese quälen. Ich habe mich, nicht zuletzt auch aus ökonomischen Gründen, für die wesentlich mühseligere Variante entschieden. Zur "Belohnung" bekam ich eine extra Kanne ungesüßten Pfefferminztee. Puh! Selten in meinem Leben habe ich so unendlich lang erscheinende sechs Stunden erlebt.

Unser Arbeitsweg führte uns damals immer an wohlgepflegten Bauerngärten mit reichlich Blumen, Gemüse und zahlreichen Obstbäumen vorbei. Besonders ein Kirschbaum mit seinen saftigen roten Kirschen hatte es uns angetan. Doch der stand, gut vor den Staren mit Netzen geschützt, zu weit von unserem Laufweg entfernt, mitten im Garten. Jeden Morgen stellten wir erneut fest, dass die Besitzer die Kirschen wohl noch reifer werden lassen wollten. Was für ein Leichtsinn!? In der letzten Nacht unseres Aufenthalts in Rübehorst wurde der Kirschbaum dann aber seine süße Last los. Das brachte den erwarteten Ärger. Doch erstaunlicherweise ging es nicht so sehr um die geraubten Kirschen. Vielmehr erboste sich der Besitzer, dass wir bei der LPG Typ III zu deren Wohl arbeiten und bei Bauern der LPG Typ I stehlen würden, und das wäre doch wohl alles andere als gerecht.

Ein Jahr später erklärten sich sieben Schüler der Milower Schule erneut dazu bereit, ins "Lager für Arbeit und Erholung" zu ziehen. Dieses Mal ging es nach Strodehne in ein eigens für uns errichtetes Zeltlager mit GST-Mannschaftszelten und Sanitärwagen. In der Mitte des Lagers, auf dem Appellplatz, flatterte hoch über unseren Köpfen die FDJ-Fahne und machte jedem klar, in welchem "Schoß" wir uns befanden. Egal, denn dieses Mal hatte ich vorgebeugt und mir Kopfhörer mitgebracht. Damit stand dem Hörgenuss nichts mehr im Wege, und ich kann mich auch diesbezüglich an keine negativen Erlebnisse erinnern.

Anders noch als ein Jahr zuvor, waren hier zur gleichen Zeit auch Gruppen aus Premnitzer und Rathenower Schulen untergebracht. Ein idealer Umstand für die Ausrufung eines sozialistischen Wettbewerbs unter den Teams um die beste Arbeitsleistung pro Woche. Unsere Arbeit bestand dieses Mal in der Zerlegung von im Frühjahr gefällten, riesigen Eichen. Eine schwere und auch nicht ganz ungefährliche Arbeit unter brütend heißer Augustsonne. Als schulischer Betreuer stand uns wieder unser Lehrer Jürgen Schmidt mit Rat und Tat zur Seite. Die Strodehner LPG hatte uns zudem einen erfahren älteren Herrn als betrieblichen Betreuer zugeteilt. Mit diesem verstanden wir uns prächtig und haben viel von ihm lernen können. Er war es auch, der dafür sorgte, dass jeden Morgen frisch geschärfte Äxte und Schrotsägen für die Arbeit bereit standen. Der Höhepunkt seiner Bemühungen aber war die Beschaffung einer Motorsäge, die er uns in der zweiten Woche freudestrahlend übergab. Das war ein großer Vertrauensbeweis, schließlich wurden diese Geräte damals wie Goldstaub gehandelt. Zudem brauchte man für ihre Bedienung neben dem nötigen Wissen und Geschick auch eine gehörige Portion Verantwortungsbewusstsein.

Dank dieser Unterstützung besaßen wir beste Voraussetzungen, um im Wettbewerb ganz vorn mitspielen zu können und in beiden Wochen dann auch Wettbewerbssieger zu werden. Und das war nicht nur Ruhm und Ehre, sondern schlug sich auch finanziell bei jedem einzelnen von uns merklich nieder. "Ihr wart eine tolle Mannschaft", erinnerte sich unlängst Jürgen Schmidt in einem Gespräch, "eure Leistung war damals so überragend, dass es letztendlich auch noch zum dritten Platz in der bezirklichen Wertung reichte."

Doch das erfuhren wir damals nicht mehr. Denn nur wenige Tage nach Ende unserer Mission im Strodehner Lager, begann für die meisten von uns mit der Berufsausbildung der nächste Abschnitt in unserem Leben.