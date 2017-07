artikel-ansicht/dg/0/

Rodez (dpa) Der Australier Michael Matthews hat die 14. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Radprofi vom deutschen Sunweb-Team siegte in Rodez vor dem Belgier Greg van Avermaet. Titelverteidiger Chris Froome holte sich das Gelbe Trikot des Ersten in der Gesamtwertung zurück, nachdem der Italiener Fabio Aru am Schlussanstieg einige Sekunden verloren hatte.