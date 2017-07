artikel-ansicht/dg/0/

Gotha (dpa) Die deutschen Kugelstoß-Meister Sara Gambetta und David Storl vom SC DHfK Leipzig haben beim Leichtathletik-Meeting in Gotha mit deutschen Jahresbestleistungen ihre steigende Form in Richtung Weltmeisterschaften bewiesen.

Der 26 Jahre alte zweimalige Weltmeister Storl wuchtete die 7,26 Kilogramm schwere Kugel am Samstag 21,87 Meter weit. Damit übertraf er seinen Meeting-Rekord von 2015 um 19 Zentimeter. In der aktuellen Weltjahresbestenliste verbesserte sich Storl auf Rang sechs. So weit wie beim diesjährigen Schlossmeeting stieß der dreimalige Europameister zuletzt vor zwei Jahren.

Die drei Jahre jüngere ehemalige Siebenkämpferin Gambetta stellte mit 18,46 Metern eine persönliche Bestleistung auf und kletterte in der Weltjahresbestenliste auf Position 16. Die WM in London findet vom 4. bis 13. August statt.