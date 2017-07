Sauberkeit als A und O

artikel-ansicht/dg/0/

Wustermark (MOZ) Die Gemeinde Wustermark will ein Flächenkataster aus der Taufe heben. Warum? Der Baubetriebshof soll künftig Stellen identifizieren, die in besonderer Weise optisch nicht auf Wohlwollen stoßen beziehungsweise akut verschmutzt sind. Anregungen dazu sollen aus den Ortsbeiräten kommen, wie Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) betonte. "Wir wollen, dass sich die Situation an manchen markanten Stellen nicht nur gefühlt, sondern auch sichtbar verbessern wird", sagte er. Ein Pflegeplan soll die Umsetzung gewährleisten, sobald die Prioritätenliste vorliegt. Zur qualitativen Ortsentwicklung gehöre schließlich auch Sauberkeit.