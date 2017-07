Aufgabenhefte werden zum Kult

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1589161/

Es war so eine spontane Idee, als 2011 der erste gemeinsame Lenné-Schulplaner das Licht der Welt erblickte. Die Schüler nahmen das Heft gut an und so entwickelten sich immer weitere Ideen. So sind es mittlerweile drei Planer für das kommende Jahr geworden. Je einen für die ersten und zweiten Klassen, die Klassenstufen drei und vier sowie für den Oberstufenbereich. Nicht nur in der Gestaltung sind sie unterschiedlich, sondern auch inhaltlich ist der Planer der Klassenstufe angepasst.

Wichtig war der Organisatorin Annette Rauch, stellvertretende Schulleiterin, dass die Kinder das Heft mitgestalten. So waren die Schüler dazu aufgefordert, Wünsche für den Inhalt zu äußern, aber sich auch mit Zeichnungen für den Titel einzubringen. Die Fachlehrer stellten die besten Zeichnungen zusammen, eine Jury wählte drei Motive aus. Die elfjährige Marie zeichnete das Motiv der ersten und zweiten Klassen. Stolz wie Bolle ist sie deshalb, sagte sie sinngemäß, und wie auch ihre beiden Schülerkollegen konnte sie ihre Freude über die Anerkennung kaum verbergen. Buchillustratorin ist ihr Berufswunsch, wen wundert es. Der zwölfjährige Robert zeichnete eine farbenfrohe Stadt nach dem Stil des amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rizzi. Schüler der dritten und vierten Klassen werden im nächsten Schuljahr fast täglich seine Zeichnung zu Gesicht bekommen. Ebenfalls bunt, aber mit dynamisch wirkendem Schriftzug "School", kommt das Hausaufgabenheft für die Oberstufe daher.

"Völlig überraschend", kommentierte die 15-jährige Alexandra die Auswahl ihres Motivs. Überraschend war auch ihr Statement für den "analogen Planer", der Smartphone-App und digitalen Pendants eine klare Abfuhr erteilt. Mittlerweile ist das Hausaufgabenheft sogar Kult und Sammelobjekt, lässt sie wissen.

Freie Tage, Bewertungstabellen und mehr speziell auf die Schule zugeschnittene Daten beinhaltet der Planer. 6,48 Euro kostet ein Exemplar in der Herstellung, die Schüler zahlen dafür nur 1,50 Euro.

"Wir haben Sponsoren gewinnen können, die dann ihre Seite gestalten können", erklärte Annette Rauch. 650 Stück sind für das kommende Schuljahr geliefert und auch schon Verbesserungswünsche für das darauf folgende Jahr notiert.