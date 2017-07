Rettungsbrett für Strandbad beschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Biesenthal (MOZ) Die Anschaffung eines Rettungsbretts für das Strandbad Wukensee hat die Biesenthaler Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Ausgangspunkt war ein Finanzantrag der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, ihre Arbeit mit dieser Anschaffung zu unterstützen. Der Verband bietet in den bevorstehenden Sommerferien Schwimmunterricht im Wukensee an und bildet darüber hinaus Rettungsschwimmer aus. Für den Wukensee gibt es zwar bereits ein Motorrettungsboot. Dies ist allerdings hauptsächlich dafür ausgelegt, weiter auf den See hinausgeschwommene Menschen retten zu können. Für Einsätze im nahen Uferbereich gilt die Bedienung des Bootes jedoch als zu schwerfällig. Mit einem Rettungsbrett kann ein Schwimmmeister einen Verunglückten beispielsweise paddelnd dagegen relativ schnell erreichen. Dieser kann sich dann auch an das Brett klammern. Einstimmig beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Anschaffung für 1000 Euro für das Strandbad. Das Brett stehe dann auch zur Verfügung, wenn die Lebens-Rettungs-Gesellschaft nicht vor Ort sei.