Großes Familienfest des Country-Clubs

Brandenburg (MZV) (tms) Es ist noch gar nicht lange her, dass der Country Club Brandenburg seinen 20. Geburtstag feierte. Geschehen im BuGa-Jahr 2015. Im Sommer 2017 steht das nächste Jubiläum bevor: das 20. Country-Weekend. Weil die Vereinsmitglieder nicht nur ihr Tanz-Repertoire mehren und das Miteinander pflegen, sondern auch "über die Grenzen unserer kleinen Gemeinschaft hinaus" helfen wollten. So wurde der Verein zur großen Stütze der "Kinderhilfe - Hilfe für krebs- und schwerkranke Kinder Berlin- Brandenburg e.V." und hat in den zurückliegenden Jahren weit über 60.000 Spenden-Euro zusammengebracht. Vor allem dank der grandiosen Idee, alljährlich ein Country-Weekend als Familienfest zu feiern. Nun steht das 20. bevor und wird am 21. und 22. Juli 2017 groß gefeiert. Im Grünen im Stammlokal "Neue Mühle" und wie seit Jahren mit Unterstützung des Gambrinus-Road-Club Brandenburg und der Freebiker aus Burg.