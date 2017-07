Dreimal Bronze bei Landesmeisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Im Ballwurf (80 g) zeigte Tim Thielemann (Jahrgang 2006) sein Wurf-Talent und belegte mit nur 50 Zentimeter Abstand zum Erst- und Zweitplatzierten den dritten Platz (43,50 m). Seine Schwester Tamina musste sich mit 32 Metern begnügen (Platz 12). Eleonora Harth (Jahrgang 2007) holte sich mit persönlicher Bestzeit von 2:51,60 Minuten über die 800 m ebenfalls die Bronzemedaille. Einen guten zehnten Platz sicherte sich in diesem Lauf Leonie Sobe mit 3:01,60 min und lieferte sich dabei ein spannendes Rennen mit ihrer Schwester Amelie, die mit 33 Hundertstel Rückstand nach ihr ins Ziel sprintete. Natalie Sobe, Zoe Angermann und Carlo Gießler belegten in ihren Disziplinen Plätze im Mittelfeld, haben aber wie Moritz Berndt, der zum ersten Mal an einer Landesmeisterschaft teilnahm, viele Erfahrungen gesammelt. Im Herbst stehen die Team-Landesmeisterschaften und der Stützpunktpokal noch an.

Einen Höhepunkt setzen an dem Tag die Mädchen der W11. Helena Kutz und Marie Luise Christoph vom SC Frankfurt starteten mit den Sportlerinnen der BSG Stahl Eisenhüttenstadt Lara Maria Sdorra (11) und Lena Marie Luft (10) in der Staffel. Mit Lena Marie Luft als Startläuferin, die den Staffelstab ihrer Vereinskameradin sicher übergab, liefen sie über die 4x50 m auf den dritten Platz. Mit einer sehr guten Zeit von 29,36 Sekunden kam Helena Kutz (5. Platz im Weitsprung mit 4,20m) mit einem tollen Endspurt bei einem Starterfeld von 16 Mannschaften ins Ziel. Natürlich war die Freude danach groß und wurde auch nicht getrübt davon, dass die Staffel der jüngeren Mädchen (Zoe Angermann, Eleonora Harth, Amelie und Leonie Sobe - alle W10) bei ihrem ersten Start in dieser Formation nur den 15. Platz belegten.

Sophie Thater (W12) und Karolin Wiencke (W13) trauten sich an diesem Tag zum zweiten Mal an die technische Disziplin des Diskuswurfes, die sie erst seit diesem Jahr mit Hartmut Schulze trainieren. Karolin Wiencke schaffte mit einer neuen Bestweite von 20,27 m den 8. Platz. Da sich der Hürdenlauf und der Diskuswettbewerb zeitlich überschnitten, konnte Sophie Thater nur einen Wurf machen und schleuderte den Diskus auf 15,39 m. Leonie Held (W12) sprang mit 1,35 m zum ersten Mal im Wettkampf mit dem Flop statt dem Scherensprung über die Hochsprunglatte und freute sich über Platz 7, auch wenn der dritte Platz mit 1,38 m nur knapp verpasst wurde. Abgerundet wurde der sonnige Tag in Cottbus mit einem sehr guten Ballwurfergebnis (200g) von Tilo Luedecke (M12) über 41 m und einem achten Urkundenplatz.