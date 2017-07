Mit Likes zum Bundeskanzler

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wer kann junge Menschen davon überzeugen, zur Wahl zu gehen? Das müssten doch Jugendliche am besten wissen, dachte sich ein Wirtschaftsverband aus Berlin. Er startete einen bundesweiten Wettbewerb, in dem Jugendliche mit einer eigenen Agenda um die Stimmen der Online-Community kämpfen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1589169/

Anstatt über die Politik zu meckern, solle er doch selbst etwas tun. Diesen Rat seines Vaters hat sich Tom Volkmann nicht nur zu Herzen genommen. Ebenso ließ die Gelegenheit, selbst politisch aktiv zu werden, nicht lange auf sich warten. Denn just zu diesem Zeitpunkt war der Verband "Die jungen Unternehmer" im Rahmen des Wettbewerbs "Germany's next Bundeskanzler/in" auf der Suche nach einer starken Stimme für die junge Generation, wie Volkmann zufällig in einem Radiospot hörte. Ziel der Kampagne ist laut Renz Peter Ringsleben, Pressereferent des Verbandes, gerade die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen zu erhöhen.

Und weil die sich bekanntlich häufig in der virtuellen Welt aufhalten, läuft die Suche nach dem Junior-Bundeskanzler überwiegend über die sozialen Netzwerke. Auf dem Videoportal YouTube sollen die Teilnehmer in den kommenden Wochen bis September insgesamt drei selbstgedrehte Videos hochladen, die dann auf der eigens für diese Kampagne erstellten Webseite eingebunden werden. "Dann geht es darum, möglichst viele Likes zu bekommen", erläutert Ringsleben das Prinzip.

Im ersten sogenannten Challenge-Video haben die Teilnehmer zunächst erklärt, welcher politischen Themen sie sich als Bundeskanzler/in annehmen würden. Das in 60Sekunden zu erklären, fiel dem Studenten Tom Volkmann, der im Bernauer Ortsteil Waldfrieden lebt, hingegen sehr schwer, "weil es einfach so viele gibt"

Einig sind sich viele Kandidaten immerhin darin, dass sie insbesondere im Bildungssystem viel Handlungsbedarf sehen. Der 18-jährige Bernauer hat etwa kein Verständnis dafür, dass Bildungspolitik immer noch Sache der Länder ist. "Es müsste zentral geregelt sein", findet Volkmann. Auch wenn er "eigentlich schon raus ist", weil er mittlerweile an der Hochschule für Wirtschaft und Technik in Berlin studiert, habe er noch so einige sinnlose schulische Maßnahmen miterlebt. Ein verpflichtender alternativer Leistungsnachweis etwa, der für den Jahrgang unter ihm auch schon wieder zu einer freiwilligen Maßnahme herabgestuft worden sei. "Man fühlt sich wie ein Versuchskaninchen", kritisiert der junge Student.

Viele der Punkte sieht der 18-Jährige auch im Zusammenhang. Das zerstückelte Bildungssystem führt seiner Ansicht nach dazu, dass Eltern nicht einmal innerhalb Deutschlands mobil seien, was er als "erschreckend" empfindet. Man nehme zudem die hohen Lebenshaltungskosten sowie die Schwierigkeiten, einen Kita-Platz zu finden, und ist laut Volkmann beim nächsten Problem angelangt: "Die Menschen bekommen immer weniger Kinder." Letztlich verformen diese Faktoren, wie der Student weiter erläutert, die Bevölkerungspyramide, auf die sich das Rentensystem stützt. Er resümiert: "Es sieht jetzt eher aus wie eine Vase."

Doch nicht nur die großen politischen Themen bewegen den Studenten aus Bernau. "Warum lernen wir in der Schule nicht, wie man eine Steuererklärung ausfüllt?", fragt er sich. Genauso wenig kann er nachvollziehen, dass es auch kein Fach gibt, in dem Schüler über ihre Bürgerrechte aufgeklärt werden. "Nicht in einem Umfang, wie es ein Jurist lernt - es geht um die absolute Basis." Reformieren würde er auch den Sportunterricht. "Er demotiviert gerade diejenigen, die unsportlich sind", sagt er. Sie fühlten sich lächerlich gemacht und würden durch diese Erfahrung eher davon abgeschreckt, sich sportlich zu betätigen.

Ob er die Internet-Community mit dieser Agenda überzeugen kann, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Bisher ist er mit der Anzahl der Likes noch nicht zufrieden, doch er meint es ernst. "Es wäre schade, wenn nur der gewinnt, der die meisten Facebook-Freunde mobilisiert."

Noch ist also offen, welche fünf Kandidaten Anfang September ins "Kanzler-Camp" nach Berlin eingeladen werden. Dort wird dann eine Jury, der unter anderem der Journalist Nikolaus Blome und der YouTuber LeFloid angehören, darüber entscheiden, wer mit dem Stipendium im Wert von 10000 Euro belohnt wird.