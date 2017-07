Mehr Frust als Hoffnung bei Hauptstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf-Radlow (MOZ) Mit einem Dauerbrenner-Thema, das gar nicht in ihrer Zuständigkeit liegt, hat sich die Gemeindevertretung von Diensdorf-Radlow am Donnerstagabend beschäftigt. Es ging um den seit Jahren gewünschten Ausbau der holprigen Hauptstraße. Scharmützelsee-Bauamtsleiterin Simone Tannhäuser konnte zumindest ein klein wenig Hoffnung verbreiten. "Eine Planung für den Ausbau liegt seit vielen Jahren vor, und wir wissen, dass der Landesbetrieb Straßenwesen wieder in Kontakt getreten ist mit dem Planungsbüro", sagte sie. Die Fakten indes bleiben die altbekannten. Die Ortsdurchfahrt von Diensdorf-Radlow, Bestandteil der Landesstraße 35, ist im Ausbauprogramm des Landes bis 2019 nicht gelistet. Wie es danach weitergeht, ist unbekannt. "Wir können uns nur immer wieder in Erinnerung bringen", sagte Amtsdirektor Christian Riecke.