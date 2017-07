Die Kleinsten essen im STICker

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Für die Mittagessenversorgung der Kinder in der Grundschule am Wäldchen müssen mit Beginn des neuen Schuljahres andere Maßnahmen ergriffen werden, als geplant. Wegen des Umbaus und der Erweiterung der Grundschule zum Campus am Wäldchen sollten die Grundschüler ab 4. September in speziell dafür aufgestellten Raummodulen essen. Die werden aber nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen, informierte Bürgermeisterin Elke Stadeler am Donnerstagabend die Stadtverordneten.